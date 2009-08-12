هجوم کوباییها به فرهنگ گفتارهای کاسترو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، "فرهنگ آموزه‌های فیدل کاسترو" کتابی 339 صفحه‌ای است که شامل 1978 مدخل از سخنان رئیس جمهور سابق کوبا است که از دل سخنرانیها، نوشته‌ها و گفته‌های او در طی 49 سال فعالیت در سیاست کوبا استخراج شده است.‌

روزنامه محلی گرانما کوبا نوشته است: این کتاب که همانند فرهنگهای دیگر به صورت الفبایی تنظیم شده می‌تواند منبعی باشد که خوانندگان به عنوان ابزاری ارزشمند برای مذاکرات و گفتگوهای ایدئولوژیک در دنیای معاصر از آن استفاده کنند و از آموزه‌های آن در راستای رشد و سازندگی سوسیالیسم در کوبا استفاده کنند.

پایگاه خبری شبکه بی بی سی نیز گزارش داده که روز شنبه و همزمان با انتشار این کتاب به مناسبت تولد 83 سالگی کاسترو در 13 آگوست صدها تن از مردم کوبا برای خرید این فرهنگ به کتابفروشیها هجوم برده‌اند.

کاسترو در ماه جولای 2006 به دلیل عمل جراحی از ریاست جمهوری فاصله گرفت و در سال 2008 ریاست جمهوری را به برادر کوچکترش رائول سپرد.