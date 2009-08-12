در لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشنهاد تشکیل فراکسیون مهدویت گفت: ایده تشکیل فراکسیون مهدویت در مجلس شورای اسلامی به عنوان شاخه ای از شاخه های کمیسیون قرآن و عترت مجلس از سوی مسئولان کمیته هماهنگی فعالیتهای مهدوی کشور مطرح شده است.

وی افزود: از آنجا که حاصل تمام تلاشهای اهل بیت(ع) در مهدویت جمع شده، بنابراین ما در کمیسیون قرآن و عترت مجلس آمادگی داشته و از این پیشنهاد استقبال هم می کنیم تا این ایده عملی شود.

لاله افتخاری تأکید کرد: برای گسترش فرهنگ مهدویت، گسترش فرهنگ عترت و آشنا کردن بیشتر مردم هر اقدامی انجام شود ارزشمند است.

این نماینده مجلس از اینکه افرادی با این دغدغه ها برنامه هایی در این رابطه دارند ابراز خرسندی کرد و گفت: ما هم با امکاناتی که در اختیار داریم آنها را همراهی می کنیم تا بتوانیم فراکسیونی قوی تشکیل دهیم.

افتخاری گسترش فرهنگ مهدویت را مهمترین دستاورد برای این کمیسیون پیش بینی کرد و اظهار داشت: تعامل با کشورها و استفاده از ظرفیتها در راه این ارزش از دیگر دستاوردهای تشکیل فراکسیون مهدویت است چرا که مجلس نقش نظارتی دارد و اگر این امر صورت گیرد از تمام این امکانات استفاده می کنیم.

وی گفت: گروه های پارلمانی که در تعامل با کشورهای مختلف هستند می توانند این فرهنگ را گسترش دهند.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر پیشنهاد دهندگان این امر را پیگیری کنند از سوی ما هیچ مانع ای وجود ندارد و ما می توانیم در اولین جلسه کمیسیون قرآن و عترت این موضوع را پیگیری کنیم.