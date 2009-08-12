شناسایی افرادی که قصد تخلف در کنکور را داشتند/ کنکور 88 تقلب نداشت

محمد مهدی زاهدی عصر سه شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره روند برخورد با تخلف و تقلبهای کنکوری در دولت نهم گفت: در این چهار سال هیچ موردی در رابطه با فروش سئوال به معنای واقعی سئوال نداشتیم چون با قرنطینه سئوالات با جدیت برخورد کردیم تا ضریب امنیتی را برای حفظ سئوالات بالا ببریم.

وی افزود: در تمام لحظات نیز وزارت اطلاعات قرنطینه را کنترل می کرد و نیروی انتظامی و حراست وزارت علوم و سازمان سنجش در صحنه بودند اما برخی افراد شیاد ادعا می کردند که به سئوالات دسترسی دارند و برنامه ریزیهایی صورت می گرفت که فردی را جایگزین فردی دیگری در کنکور کنند. تمام اینگونه موارد شناسایی شد و قبل از اینکه بتوانند برنامه خود را پیاده کنند توسط نیروهای انتظامی و یا دستگاه قضایی با آنها برخورد لازم به عمل آمد.

وزیر علوم همچنین با اشاره به تخلف در حین کنکور به مهر گفت: تخلف جدی نداشتیم. در سالهای اول و دوم دولت نهم تخلف چشمی در حین کنکور وجود داشت که آن را ایجاد با نرم افزاری که می توانست تقلبها را مشخص کند محدود کردیم. در کنکور امسال هیچ یک از افرادی که کنار هم بودند سئوالاتشان مانند هم نبود و خطای چشمی وجود نداشت. سایر خطاها نیز تا این لحظه گزارش نشده و حتی گزارش مردمی نیز به ما ارائه نشده است.