فرهنگ بومی گلستان در پوششهای جدید اسلامی لحاظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر قدیمی در نشست با کارشناسان رشته طراحی در حوزه هنری استان افزود: بهره‌گیری از مدلهای روز و استفاده از کارشناسان مذهبی از مهمترین موضوعاتی است که در طراحی پوشش های جدید اسلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین از فرهنگ و پوشش سنتی و بومی منطقه گلستان در طراحی پوشش های جدید اسلامی الهای گرفته می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از کارشناسان و متخصصان، انجام فعالیتهای حرفه ای، برگزاری نمایشگاه، به حداقل رساندن هزینه تمام شده و قیمت فروش از دیگر مورادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قدیمی بیان داشت: لباس می تواند به شناخت تاریخ، اجتماع و فرهنگ یک جامعه کمک کند و باید تلاش کنیم همیاری همه هنرمندان طراح پوشش ملی و اسلامی را با ترکیبی از خلاقیت، مهارت و زیبایی با نگاهی به باورها و اصالتهای فرهنگی و بومی مورد توجه بیشتر قرار دهیم.

معاون فرهنگی حوزه هنری گلستان بیان داشت: نامگذاری مناسب برای پوشش‌های تولید شده و رفع نواقص تولیدات قبلی امری ضروری است.

در این نشست که هنرمندان، کارشناسان، فارغ‌التحصیلان رشته طراحی و دوخت شرکت داشتند، درباره موضوعات حجاب و عفاف بحث شد.