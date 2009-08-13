کارخانجات ریسندگی و بافندگی مزیت نسبی مهم گیلان است

اسماعیل آرمون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این صنعت از جنبه ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و درآمد یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشوروازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

وی ضرورت توجه به صنایع نساجی در گیلان را به اشتغال بالا، شرایط آب و هوایی مناسب، ارزش افزوده بالای و قدمت این صنعت نام برد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گیلان همچنین بر لزوم اجرای طرح آمایش سرزمین در استان تاکید کرد و اظهار داشت: هدف آمایش سرزمین توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیتها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح زمینه اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه ای را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزیهای فیزیکی و فضایی خواهد بود.

آرمون همچنین به اهداف تاسیس این سازمان اشاره کرد و گفت: تلاش برای ارتقای اخلاق حرفه ای، تلاش در حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده، حفظ و حمایت از حقوق صنفی، تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال، تلاش برای ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری بین شاغلان در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی از جمله اهداف این سازمان است.

وی به مشکلات و چالشهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیزاشاره کرد و ادامه داد: نرخ بالای بیکاری دانش آموختگان، عدم تناسب کمی و کیفی و توزیع نامناسب دانش آموختگان با نیازهای بخش، نارسایی و عدم هماهنگی در نظام آموزشی، پژوهشی و ترویج کشاورزی واز جمله این چالشهاست.

رئیس نظام مهندسی کشاورزی گیلان یاد آورشد: ناکارآیی بازار محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، عدم انسجام تشکلها و نداشتن جایگاه مناسب در نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش، فقدان انگیزه لازم برای حضور کارشناسان در عرصه های تولیدی بخش و گرایش به فعالیت در سایر بخشهای اقتصادی و پایین بودن مهارتهای فنی و کاربردی فارغ التحصیلان از دیگرمشکلات و چالشهای پیش روی این سازمان است.