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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

مرکز اطلاع رسانی آلودگی هوا:

ذرات معلق در هوای پایتخت کم شده است

ذرات معلق در هوای پایتخت کم شده است

بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای پایتخت، از میزان غلظت آلاینده ذرات معلق نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاهش میزان غلظت آلاینده ذرات معلق نسبت به روز گذشته در حالی اتفاق افتاده که در میزان غلظت آلاینده منوکسید کربن تغییری ملاحظه نشده است.

به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از ایستگاههای امام خمینی و آزادی به لحاظ الاینده ذرات معلق در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی آسمانی صاف گاهی اوقات غبار محلی در بعضی ساعات وزش باد را برای شهر تهران پیش بینی می کند. با این حال انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در سایر نقاط در شرایط سالم باقی بماند. همچنین توصیه شده بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان و کودکان به خصوص مبتلایان به آسم از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 928279

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