18 دروبین سرعت سنج در جاده های بوشهر نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، پیمان بوستانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید خبرنگاران بوشهری از پروژه های این سازمان افزود: با توجه به این که اکثر جادههای استان تبدیل به بزرگراه شده است این مسیرهای نیازمند نصب دوربین های سرعت سنج هستند.

وی با بیان اینکه قیمت هر یک از این دوربینها 50 میلیون تومان است، اظهار داشت: خرید و نصب 40 دوربین سرعت سنج به مناقصه رفته است که به مرور زمان با جذب اعتبارات لازم این مهم تا پایان سال آینده محقق خواهد شد.

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: در حال حاضر سه دوربین در حدفاصل مسیر بوشهر - چغادک نصب شده است که امید می رود پنج دوربین در ادامه مسیر این اتوبان تا برازجان نصب شود.

بوستانی افزود: طبق کارشناسیهای به عمل آمده دوربین های مذکور در نقاط حادثه خیز تعیین شده نصب خواهد شد.

در این بازدید خبرنگاران بوشهری از پروزه های ساختمان قرارگاه پلیس راه بوشهر، سامانه کنترل هوشمند جاده های استان، پایانه مسافربری بوشهر و دشتستان بازدید کردند.