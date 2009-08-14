۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۵۴

51 مرکز ارائه خدمات معتادان در بهزیستی گیلان فعال است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان گیلان از فعالیت 51 مرکز ارائه خدمات معتادان در این استان خبر داد.

کیانوش کوچکی نژاد درگفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این مراکز اغلب سرپایی، بستری، مرکز اجتماع درمان مدار و مرکز گذری هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای بهزیستی در بخش اموراجتماعی، عنوان کرد:  بهزیستی در این بخش به گروههای آسیب پذیر جامعه شامل زنان سرپرست خانوار، دختران فراری و کودکان بی سرپرست خدمات ارائه می دهد.

مدیرکل بهزیستی گیلان گسترس تیمهای سیار آسیبهای اجتماعی را از برنامه های مهم این سازمان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تیمهای سیار آسیبهای اجتماعی در 18 منطقه آسیب پذیر در شهرستان رشت فعالیت دارند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه واگذاری مراکز خدمات بهزیستی به بخش خصوصی و گسترش مراکز مداخله در بحران اورژانسهای اجتماعی از سیاستها و برنامه های مهم بهزیستی درگیلان است، ادامه داد: علاوه بر رشت در چهار شهرستان لاهیجان، تالش و انزلی مراکز مداخله و تیمهای سیارآسیبهای اجتماعی فعال می شود.

بهزیستی استان گیلان 40 هزار مددجو زیر پوشش دارد.

کد مطلب 928283

