طرح سالم سازی دریا در استانهای شمالی نیازمند مدیریت واحد است

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طرح سالم سازی دریا یک پروژه ملی است در حالیکه محلی به آن نگریسته می شود، افزود: با ایجاد سازمان برای مدیریت یکپارچه سواحل دریا بسیاری از مشکلات رفع و گردشگری در این مناطق رونق بیشتری به خود می گیرد.

قهرمانی همچنین بر لزوم توجه برنامه ریزان برای توسعه طرحهای سالم سازی دریا تاکید کرد و اظهار داشت: سالانه مسافران و گردشگران زیادی برای استفاده از دریا به شهرهای شمالی ایران به ویژه گیلان سفرمی کنند که باید برای توسعه طرحهای سالم سازی دریا در این مناطق تلاش بیشتری شود.

وی عنوان کرد: برای توسعه گردشگری در مناطق شمالی علاوه بر ایجاد و افزایش طرحهای سالم سازی دریا، باید تنگناها و مشکلات فرارو نیزبرطرف شود.

استاندار گیلان با اعلام اینکه مطالعه جامع برای اجرای طرحهای سالم سازی دریا امری ضروری است، افزود: طرحهای سالم سازی دریای فعال در استان گیلان به الگوی مناسب و توجه ملی نیاز دارد.

قهرمانی ادامه داد: طرحهای سالم سازی با هدف حفظ جایگاه اخلاقی، جانی و ارتقای امنیت اجتماعی مردم پس از انقلاب در سواحل استانهای شمالی اجرا می شود.

وی تامین امنیت گردشگران و مسافران داخلی و خارجی را از اهداف مهم طرحهای سالم سازی درسواحل دریا دانست و یاد آورشد: در طرحهای ساحلی دریا ضمن وجود سرویسهای بهداشتی، امکانات خدماتی و رفاهی ناجیان غریق و همیار پلیس حضورفعال دارند که امنیت جانی، مالی، بهداشتی و اخلاقی را برای شهروندان، مسافران و گردشگران تامین می کنند.

از آستارا تا چابکسردر استان گیلان 270 کیلومترسال وجود دارد که دراین مسافت فقط 21 طرح سالم سازی دریا اجرا شده است.