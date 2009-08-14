خروج جنبلاط از گروه 14 مارس به تضعیف جناح عربستان و مصر می انجامد

دکتر محمد مهدی مظاهری ، تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با مهر با بیان اینکه لبنان پس از به قدرت رسیدن سعد حریری و تهدیدات گاه بیگاه رژیم صهیونیستی در حمله مجدد به خاک این کشور با مسائل بغرنج سیاسی روبرو گشته است، ادامه داد : بافت جمعیتی و عدم ثبات سیاسی به دلیل دخالت های آشکار بعضی کشورهای غربی در مسایل داخلی این کشور در تشدید بحران بیشترین تاثیر را داشته است.

وی گفت : در انتخابات اخیر پارلمانی لبنان، جریان غربگرا با حمایت و پشتیبانی مالی و رسانه های غرب تلاش کرد که ضمن قبضه کامل قدرت از نفوذ حزب الله و گروه های حامی آن جلوگیری کند و در این میان ولید جنبلاط که به عنوان رهبر سیاسی دوروزی های لبنان و از اعضای اصلی گروه 14 مارس و مخالفت مقاومت حزب الله لبنان مطرح بوده است.

مظاهری با بیان اینکه جدایی ولید جنبلاط از گروه 14 مارس می تواند تبعات داخلی و منطقه ای به دنبال داشته باشد، درارزیابی از شخصیت و فعالیت های سیاسی و نقش آفرینی وی در تحولات لبنان گفت: شخصیت ولید جنبلاط به عنوان رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان به دلیل عدم ثبات در موضع گیری های سیاسی همیشه جنجالی و حادثه ساز بوده است.

وی ادامه داد : همچنین ولید جنبلاط از اعضای مهم ائتلاف 14 مارس بوده و حزب وی دارای 14 نماینده در پارلمان لبنان می باشد. بنابراین خروج وی از جریان 14 مارس به تضعیف جریان غرب گرا در لبنان خواهد انجامید به طوری که وی در چرخش آشکار از مواضع قبلی خود از امکان تماس و گفتگو با ایران و سوریه استقبال نموده و خواستار مشارکت همه گروه ها برای تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان شده است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در پاسخ به این سئوال که جدایی رسمی ولید جنبلاط از جریان 14 مارس متاثر از چه عواملی است ، ادامه داد : اساساً ماهیت حزب سوسیالیست ترقی خواه با ماهیت جریان 14 مارس متفاوت است. حزب سوسیالیست ترقی خواه ذاتاً پسگرا و اصولاً در نگرش ها و تصمیم گیری ها با جریان 11 مارس به رهبری سعد حریری اختلاف ماهوی دارد. البته کمرنگ شدن نقش ولید جنبلاط در انتخابات اخیر پارلمانی لبنان، حزب وی را وادار نموده که نقش مستقلی تری در روند تحولات داخلی اتخاذ کند و علناً آمریکا را به عنوان مانع اصلی تحقق صلح و ثبات در منطقه معرفی نماید. همچنین باید در نظر داشت که سهم خواهی از کابینه لبنان یکی از مشکلات فراروی دولت آتی است که ولید جنبلاط هم خواهان سهم بیشتری از قدرت سیاسی است.

مظاهری همچنین در تشریح پیامدهای خروج ولید جنبلاط از جریان 14 مارس نیز ابراز عقیده کرد : تجربه قبلی هم نشان می دهد که وقتی میشل عون جریان آزاد ملی از گروه 14 مارس (2005) خارج شد و به عنوان متحد حزب الله مطرح شد ضمن تضعیف جریان غرب گرا، موازنه قدرت جدیدی در ساختار سیاسی این کشور شکل گرفت و این بحث در مورد جنبلاط هم قابل تکرار است. علاوه بر این، تضعیف جایگاه 14 مارس به تضعیف تدریجی حامیان منطقه ای این گروه عربستان، مصر و نیز آمریکا و فرانسه خواهد انجامید و با تقویت موضع 8 مارس شاهد تعامل بیشتر میان ایران- سوریه و گروه های شیعه و مسیحی لبنانی خواهیم بود.