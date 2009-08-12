به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان رادیو معارف نیز با تغییرات اساسی در عمده برنامهها، بستر ارتباط مخاطبان با خدا را فراهم می کند.
این رادیو سحرهای ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه "بهشت اجابت" با موضوع تأثیر دعا بر زندگی، شرح دعای ابو حمزه ثمالی و قطعات اخلاقی دعای سحر میهمان سفرههای سحر میهمانان خدا خواهد بود .
پس از اذان و نماز صبح نیز با بیان فضیلتی از فضایل قرآن کریم از کتاب اصول کافی ترتیل روزانه را پخش می شود .
بهشت اجابت همه روزه از ساعت 4 تا 6:30 بامداد پخش میشود. همچنین با این برنامه رادیو معارف سه روز پیش از ماه مبارک رمضان به استقبال ماه خدا می رود.
عصرگاه هر روز ماه مبارک رمضان و در آستانه لحظههای افطار، با برنامه "به سوی خدا"، دلهای میهمانان خدا به سوی خدا دعوت شده و با بخشهای متنوع و جذاب این برنامه به موضوعاتی از قبیل فرصت بندگی، آثار و برکات روزه و رمضان، افطاری ساده، فضایل اطعام نیازمندان و اکرام ایتام طرح بررسی می شوند.
برنامه "به سوی خدا از اول ماه رمضان از ساعت 18:45 تا 20:30 به طور زنده پخش خواهد شد.
یکی دیگر از برنامههایی که هر شب ماه رمضان از طریق امواج میهمان لحظههای پر فیض شنوندگان خواهد شد برنامه "شبهای رمضان" است. در این برنامه علاوه بر موضوعات اخلاقی به فضایل و همچنین اعمال شبهای رمضان پرداخته خواهد شد.
حدیث دل، غرفه های نور، ماه خدا، عطر قرآن، رواق بندگی، نیز برخی دیگر از برنامه های پیش بینی شده برای ماه مبارک رمضان در رادیو معارف هستند .
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