به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان رادیو معارف نیز با تغییرات اساسی در عمده برنامه­ها، بستر ارتباط مخاطبان با خدا را فراهم می کند.



این رادیو سحر­های ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه "بهشت اجابت" با موضوع تأثیر دعا بر زندگی، شرح دعای ابو حمزه ثمالی و قطعات اخلاقی دعای سحر میهمان سفره­های سحر میهمانان خدا خواهد بود .

پس از اذان و نماز صبح نیز با بیان فضیلتی از فضایل قرآن کریم از کتاب اصول کافی ترتیل روزانه را پخش می شود .



بهشت اجابت­ همه روزه از ساعت 4 تا 6:30 بامداد پخش می­شود. همچنین با این برنامه رادیو معارف سه روز پیش از ماه مبارک رمضان به استقبال ماه خدا می رود.



عصرگاه هر روز ماه مبارک رمضان و در آستانه لحظه­های افطار، با برنامه "به سوی خدا"، دلهای میهمانان خدا به سوی خدا دعوت شده و با بخشهای متنوع و جذاب این برنامه به موضوعاتی از قبیل فرصت بندگی، آثار و برکات روزه و رمضان، افطاری ساده، فضایل اطعام نیازمندان و اکرام ایتام طرح بررسی می شوند.



برنامه "به سوی خدا از اول ماه رمضان از ساعت 18:45 تا 20:30 به طور زنده پخش خواهد شد.



یکی دیگر از برنامه­هایی که هر شب ماه رمضان از طریق امواج میهمان لحظه­های پر فیض شنوندگان خواهد شد برنامه "شبهای رمضان" است. در این برنامه علاوه بر موضوعات اخلاقی به فضایل و همچنین اعمال شبهای رمضان پرداخته خواهد شد.

حدیث دل، غرفه های نور، ماه خدا، عطر قرآن، رواق بندگی، نیز برخی دیگر از برنامه های پیش بینی شده برای ماه مبارک رمضان در رادیو معارف هستند .