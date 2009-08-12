روزانه 6 هزار خودرو معاینه فنی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید نوروزی اظهارکرد: با روند موجود و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی امیدواریم تا پایان پاییز بتوانیم تمام خودروها را مورد معاینه فنی قرار دهیم که برای تحقق این مهم آمادگی لازم برای افزایش میزان ظرفیت مراکز معاینه فنی وجود دارد.

وی تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد که ظرفیت مراکز معاینه فنی را تا 50 درصد افزایش دهیم و به عبارتی بتوانیم امکان معاینه فنی روزانه 15 هزار خودرو را فراهم کنیم.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر مراکز معاینه فنی از ساعت 5/7 صبح تا ساعت 20 به شهروندان خدمات رسانی می کنند که امکان افزایش ساعت کاری تمام مراکز به ساعت 24 و یا شبانه روزی کردن خدمات رسانی تمام مراکز وجود دارد.

نوروزی همچنین در مورد مراکز معاینه فنی مستقر در تعمیرگاهها و نمایندگی های سایپا و ایران خودرو گفت : تا چندی پیش 80 مرکز معاینه فنی در تعمیرگاه ها و نمایندگی های سایپا و ایران خودرو ایجاد شده بود که اکنون تعداد این مراکز به 50 مرکز تقلیل یافته است.

وی ادامه داد: در تلاشیم از بین50 مرکز معاینه فنی مستقر در تعمیرگاه ها و نمایندگی ها مجاز ایران خودرو و سایپا 20 مرکز برتر برگزیده شود تا این مراکز به مراکز مکانیزه تبدیل شوند و 20خط مکانیزه معاینه فنی در آن ها راه اندازی شود.