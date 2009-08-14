اسرائیل همچنان بدنبال تغییر نتیجه جنگ 33 روزه است

دکتر "محمد طی" مشاور وزیر کار و امور اجتماعی لبنان در گفتگو با مهر درباره تهدیدات اخیردشمن صهیونیستی علیه لبنان برای جنگی دیگر گفت : دشمن صهیونیستی دو سال قبل (2006 میلادی) نیز وارد جنگ با لبنان شد، اما نخستین نتیجه آن بروز فاجعه ای بزرگ برای مسئولان صهیونیستی بود؛ زیرا جنگ 33 روزه باعث شد رهبران جنگ طلب و وزیران و نظامیانی که این جنگ را سازماندهی و هدایت می کردند، مواخذه شوند.

وی با بیان اینکه دشمن صهیونیستی از توانمند شدن حزب الله مطلع است و آن را درک می کند، خاطر نشان کرد: روحیه سربازان اسرائیلی نشان می دهد آمادگی لازم را برای جنگیدن با نیروهای مقاومت بطورکامل ندارند، و به عبارت دیگر امروز اسرائیلی ها بدنبال داشتن یک زندگی مرفه هستند و توان کافی برای جنگیدن در مقابل حزب الله را ندارند.

این کارشناس مسائل سیاسی لبنان به روحیه جنگ طلبانه سران و رهبران سابق رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت : مسئولان سابق اسرائیل برای به راه انداختن جنگ علاقه زیادی نشان می دادند، اما امروز نسل جدید در اسرائیل این حس را ندارند زیرا تا به امروز نشان دادند که همچنان ازجنگ می ترسند و البته هنگامی که دشمن صهیونیستی تهدید به جنگ می کند صرفا بخاطر بالا بردن روحیه سربازان اسرائیلی درداخل است بنابراین هیچ کس ازتهدیدات آنها نمی ترسد.

محمد طی همچنین درباره اهداف آشکار و نهفته اسرائیل از این گونه تهدیدات عنوان کرد: اولا اسرائیلیها می خواهند نیروهای پاسدارصلح مستقردرجنوب لبنان (یونیفل) را تحت فشار بگذارند تا نسبت به حزب الله سخت گیریهای بیشتری را اعمال کنند و ثانیا اسرائیلیها فشار وارد می کنند تا قواعد جنگ را تغییر دهند. بدین ترتیب این نوع تهدیدات صرفا دستاویزی برای پیشبرد چنین اهداف پنهانی عنوان می شود.

به گفته وی ،علاوه بر آن، صهیونیستها تلاش می کنند تا روحیه ضعیف شده نیروهای خود را در داخل بالا ببرند زیرا روحیه این نیروها شدیدا ضعیف شده و ازطر ف دیگر شهرک نشینان صهیونیست ساکن درشمال فلسطین اشغالی و در نزدیکی نقطه صفر مرزی با لبنان احساس نا امنی می کنند و به همین سبب بارها از رهبرانشان خواسته اند دست از تهدیدات بردارند زیرا اولا این امر شهرک نشینان را در حصارامنیتی شدید قرارمی دهد و باعث ترسشان می شود و در نهایت به صنعت گردشگریشان درمناطق شمالی صدمه می زند.

مشاور وزیرکار لبنان درباره وضعیت مقاومت از لحاظ سیاسی و نظامی هم گفت: حمله اسرائیل به لبنان مقاومت را وادار به ورود به صحنه جنگ می کند. بنابراین مقاومت امروزهیچ ترس و واهمه ای ندارد از اینکه اعلام نماید چنانچه دشمن صهیونیستی حمله را شروع کند مبارزان لبنانی ناخواسته ترغیب به مبارزه شوند .

محمد طی افزود: مقاومت لبنان تجربه لازم را برای عقب راندن ارتش رژیم اسرائیل ازخاک لبنان دراختیار دارد و می تواند درس فراموش نشدنی دیگری را به آنها بدهد. البته درصورت وقوع جنگ ، این جنگ عملا پایان کار اسرائیل و نقطه شروع برای محو شدن این رژیم از صحنه خواهد بود. بنابراین تل آویو می تواند یکباردیگر شانس خود را برای رویارویی با لبنانی ها امتحان کند ولی باید به عواقب این اقدام بیاندیشد.

وی درپایان با اشاره به اینکه در داخل بسیاری از اسرائیلیها نسبت به جنگ علیه لبنان هشدار داده اند، گفت: همانطور که رهبران مقاومت اسلامی عنوان کردند مبارزان لبنان تجربه گذشته جنگ را دارند و درصورتی که اسرائیل بخواهد دست به ماجراجویی و جنگ و تجاوز علیه لبنان بزند لبنانی ها درسی فراموش نشدنی به این رژیم خواهند داد.