ادامه بحران سیاسی در هندوراس/ منع رفت و آمد در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس این گزارش، برقراری دوباره مقررات منع رفت و آمد شبانه نشان دهنده بحران فزاینده در هندوراس است.

طرفداران رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس روز گذشته تهدید کردند در صورت بازنگشتن زلایا به قدرت، انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر را تحریم می کنند.

طرفداران خوزه مانوئل زلایا روز گذشته در تگوسیگالپا- پایتخت هندوراس- گردهم آمدند و خواستار برقراری مجدد نظم در این کشور از طریق بازگشت رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به قدرت شدند.

زلایا در تاریخ 28 ژوئن (هفتم تیر) توسط کودتای ارتش از مقام خود عزل شد و ساعاتی پس از دستگیری توسط ارتش هندوراس به کاستاریکا تبعید شد.

زلایا قول داده بود تا با وجود مخالفتهایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد.