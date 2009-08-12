به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، این مسابقات صبح چهارشنبه پایان یافت و در پرتاب 100در چهار تیم‌ های تهران، همدان و خراسان رضوی به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم را کسب کردند و تیم‌ های گیلان، مازندران و اصفهان به ترتیب حائز مقام‌های چهارم تا ششم شدند.

در دوی سه هزار متر زهرا علی اکبری از اردبیل، مژگان الوالپناه از تهران و صدیقه دهقان از فارس به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند و مهری سادات رسولی از قزوین، صغری اسکندری از زنجان و خدیجه بابایی از زنجان به ترتیب رتبه چهارم تا ششم را به دست آوردند.

در دوی 100متر با مانع سمیرا بلبلی از آذربایجان شرقی، بهاره خسروی از تهران و زینب ‌السادات رضوی از قزوین به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم را کسب کردند و ریحانه قربانی از اصفهان، هدی داربوی از مازندران و مریم خنجی از چهارمحال بختیاری حائز مقام ‌های چهارم تا ششم شدند.

در پرش ارتفاع مهسا موسوی از خراسان رضوی، هدی داربوی از مازندران و سمیرا توکلیان از چهارمحال بختیاری به ترتیب مقام ‌های اول تا سوم را کسب کردند و فائزه پورغلام از خراسان رضوی و سمیه خوئینی از زنجان چهارم و پنجم شدند و سولماز همرافشان و میترا کشتکار از فارس مشترکا مقام ششم را کسب کردند.