نمایشگاههای پوستر گرافیکی و عکس در گیلان بر پا شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایشگاه پسترهای گرافیکی که در گالری ترنج اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان به نمایش در آمده است 30 پوستر گرافیکی از زهرا خوش نقش به معرض دید عموم قرار گرفته است.

"زهرا خوش نقش " فارغ التحصیل رشته گرافیک است و این نمایشگاه دومین نمایشگاه این هنرمند گیلانی است.

همچنین نمایشگاهی با عنوان " عکسهای از جنس نقاشی " با آثاری هنرمند نقاش گیلانی صدیقه پورعلی در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت برپا شده است.

این نمایشگاه که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و اداره هنری شهرستان رشت در گالری مارلیک مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیاء (ص) رشت برپا شده است 29 قطعه عکس از هنرمند نقاش گیلانی صدیقه پورعلی به نمایش در آمده است.

"صدیقه پورعلی "دانشجوی رشته نقاشی و متولد 1366 است که این نمایشگاه اولین تجربه این هنرمند فومنی است.