به گزارش خبرگزاری مهر، این اردوی آماده سازی با حضور 17 ورزشکار منتخب از نخستین اردوی آمادگی به مدت 4 روز در زنجان برپا خواهد شد.

بانوان ملی پوش از استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، زنجان، قزوین، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان و همدان به سرپرستی لیلی توکلی تمرینات آماده سازی خود را در زنجان دنبال خواهند کرد.

تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان تا زمان آغاز مسابقات جهانی IWAS هندوستان در ‌مجموع چهار ‌اردوی آمادگی دیگر برپا خواهد کرد.

مسابقات جهانی 2009 IWAS (فدراسیون ورزش‌های قطع عضو و ویلچری) از 2 تا 11 آذرماه در شهر "بنگلور" هند برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران در رشته‌های والیبال‌نشسته، دوومیدانی، تیروکمان، تیراندازی، وزنه‌ برداری، شنا و تنیس روی میز در این مسابقات شرکت می‌کند.

اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان به شرح زیر است:

معصومه زارعی، زهرا دلخوش و فاطمه بیدل (خراسان رضوی)، طیبه جعفری (چهارمحال و بختیاری)، سکینه کشوری و اشرف شجاعی (لرستان)، بهجت کریمی، لیلا حسینی و بتول معظمی (همدان)، اعظم عمویی و اکرم سبکرو (قزوین)، فاطمه شعبانی (تهران)، زهرا عبدی (زنجان)، زینب ملکی (اصفهان)، رقیه نعمتی (آذربایجان‌شرقی)، عشرت‌کردستانی (کرمان) و مهری فلاحی (گیلان)

فریبا سلیمانی و فاطمه زهرا خزانی از تهران هدایت این تیم را بر عهده دارند و عبدالجباردولو در نقش مشاور فنی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران انجام وظیفه خواهد کرد.