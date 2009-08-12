  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۶

پایان ساخت فیلم "زوار" در حوزه هنری هرمزگان

پایان ساخت فیلم "زوار" در حوزه هنری هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: ساخت فیلم کوتاه داستانی "زوار" به کارگردانی سید امیر وحدانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داستان فیلم به سرگذشت زواری خواهد پرداخت که به قصد زیارت مرقد امام حسین (ع) عازم سفر می شود و در طول سفر صحنه های دردناک کربلا را به یاد می آورد.

این فیلم با نگاهی به اتفاقات اخیر در کربلا و زواران خواهد پرداخت.

همچنین ساخت دو فیلم کوتاه مستند «باور» با موضوع به تصویر کشیدن مراسم بومی «علم گردانی» در استان در محرم و «تووار»  با موضوع نگاهی به زندگی زنان در روستای محروم بشاگرد نیز توسط سید امید وحدانی به پایان رسید.

این فیلمها برای حضور در جشنواره فیلم رویش به این جشنواره ارسال خواهند شد.

 

کد مطلب 928367

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها