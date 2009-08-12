پایان ساخت فیلم "زوار" در حوزه هنری هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، داستان فیلم به سرگذشت زواری خواهد پرداخت که به قصد زیارت مرقد امام حسین (ع) عازم سفر می شود و در طول سفر صحنه های دردناک کربلا را به یاد می آورد.

این فیلم با نگاهی به اتفاقات اخیر در کربلا و زواران خواهد پرداخت.

همچنین ساخت دو فیلم کوتاه مستند «باور» با موضوع به تصویر کشیدن مراسم بومی «علم گردانی» در استان در محرم و «تووار» با موضوع نگاهی به زندگی زنان در روستای محروم بشاگرد نیز توسط سید امید وحدانی به پایان رسید.

این فیلمها برای حضور در جشنواره فیلم رویش به این جشنواره ارسال خواهند شد.

