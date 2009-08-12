به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز سرویس، اسقف دامنیکو سیگالینی از شهر پالسترینا در ایتالیا در گفتگو با رادیو واتیکان گفت: این بازی از ایتالیاییها می خواهد زندگی خود را به دست شانس بسپارند و آنها را فریب می دهد که با بردن شماره شانس تمام مشکلات حل می شود، درحالی که این شیوه برای القای چنین امیدی به هیچ وجه اخلاقی نیست.

اسقف سیگالینی گفت: امید به زندگی برای یک بازی شانسی و بخت آزمایی نشان دهنده ایده کاذب از خدایی است که به ما همه چیز می دهد آن هم درشرایطی که استحقاق آن را نداریم.

وی تصریح کرد: این امر به طور واضح نوعی از بت پرستی است؛ چرا که فرد به خداوند توکل نمی کند بلکه به پول متوسل می شود.

این اسقف کلیسای کاتولیک روم تصریح کرد: در بعد کوچکتر نیز چنین بخت آزمایی هایی صدمه هایی به افراد و خانواده ها می زد و برخی از بازیکنان سرمایه گذاری چشمگیری برای بردن این بخت آزمایی انجام داده که این امر به از بین رفتن حس مسئولیت پذیری آنها منتهی می شود. درحالی که حس مسئولیت پذیری آن هم در میانه یک بحران اقتصادی نباید در خانواده از بین برود.

وی همچنین در رابطه با برنده شدن بخت آزمایی گفت: این بدشانسی است نه خوش شناسی چرا که برنده می تواند هوشمندانه عاقبت بد برندگان گذشته را برای خود تداعی کند.