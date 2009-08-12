دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای نهبندان‌ تعطیل می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت ‌الاسلام مرتضی ابراهیم‌ زاده صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های مذهبی و دینی شهرستان نهبندان تصریح کرد: از آغاز به ‌کار این دبیرستان هنوز یکسال هم نگذشته است اما در صورت عدم رفع مشکلات مالی از قبیل کمبود فضای اداری و آموزشی که در محل استیجاری به سر می ‌برد، این مدرسه تعطیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای ساخت این دبیرستان یک زمین به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده است، افزود: تاکنون هیچ‌ گونه اعتباری از طرف مسئولان شهرستان برای ساخت آن اختصاص نیافته است و بر اساس پیگیری ‌های فراوان با مسئولان شهرستان برای رفع مشکلات فعلی و آینده دبیرستان، مسئولان بر این باور هستند که برای ساخت این مرکز باید از اعتبارات سازمان تبلیغات استان تأمین شود.

سرپرست اداره تبلیغات شهرستان نهبندان با اشاره به کمبود فضای اداری سازمان تبلیغات اسلامی افزود: باتوجه به گستردگی برنامه‌های فرهنگی در شهرستان نهبندان فضای اداری موجود جوابگوی برنامه‌ها و اجرای آنها نخواهد بود و لذا توجه بیشتر مسئولان شهرستان را طلب می ‌کند.

حجت الاسلام ابراهیم ‌زاده اظهار داشت: در این نهاد بخش قرآن، تشکل دینی، عمران، روابط عمومی، سایت تبیان، اعزام مبلغان و نمازخانه وجود دارد که کل فضای اداری 80 متر زیربنا دارد و قابلیت اجرای مسائل فرهنگی بیشتر را ندارد و تجهیزات و فضا کم بوده که برای امورات فرهنگی، اداری و خدماتی کافی نیست و با مشکل فضا روبروست و باتوجه به اینکه مبلغان بسیاری را برای اعزام داریم، لذا می ‌طلبد که فضای بیشتری در اختیار داشته باشیم.

وی به تشکیل 16 پایگاه اوقات فراغت اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد، هفت پایگاه در شهر و 9 پایگاه در روستا فعال هستند و به طور کلی در این پایگاه 80 کلاس مفید برای جوانان و نوجوانان برگزار می ‌شود و همچنین به طور میانگین یک هزار و 600 ساعت آموزش در زمینه‌ های قرآنی، احکام، معارف اسلامی، قصه ‌گویی، فرهنگی و تبلیغی برگزار می ‌شود.

حجت الاسلام ابراهیم ‌زاده در زمینه خانه ‌های عالم شهرستان یادآور شد: هفت خانه عالم در روستاها ساخته شده که روحانی در آن مکان‌ها مستقر است و هفت خانه عالم دیگر نیز در دست اقدام بوده که از پیشرفت فیزیکی 50 درصد برخوردار است.