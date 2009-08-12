کتابداران مشهدی هنرمند صنایع دستی می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از آموزش صنایع دستی به کتابداران مشهدی خبر داد.