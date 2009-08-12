کتابداران مشهدی هنرمند صنایع دستی می شوند

جواد عابدی شهری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طی توافق صورت گرفته با اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی یک دوره کلاس مقدماتی برای 50 نفر در رشته های نگارگری و معرق چوب برگزار شود.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این کلاسها در محل کتابخانه ارشاد اسلامی واقع در بلوار مدرس برگزار خواهد شد.
وی افزود: این کلاس به صورت رایگان برای هنر جویان برگزار می شود که با در نظر گرفتن شرایط و در صورت تقاضا تکرار خواهد شد.
عابدی شهری خاطر نشان کرد: در سه ماه نخست امسال بیش از 300 هنرجو در هشت رشته صنایع دستی در مرکز آموزش صنایع دستی به صورت رایگان به فراگیری رشته های صنایع دستی پرداختند.
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