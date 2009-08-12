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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

اسلامی به مهر خبر داد:

تلاش برای تحت پوشش قرار گرفتن فعالین فرهنگی دانشگاهها در بنیاد ملی نخبگان

تلاش برای تحت پوشش قرار گرفتن فعالین فرهنگی دانشگاهها در بنیاد ملی نخبگان

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پیگیری این وزارتخانه برای تحت پوشش قرار دادن فعالین فرهنگی دانشگاهها در بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در تلاش است در راستای برنامه حمایتی از فعالین فرهنگی دانشگاهها این افراد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.

وی اظهار داشت: از این رو با بنیاد ملی نخبگان در این زمینه مذاکراتی به عمل آمده و آنها به اساسنامه بنیاد اشاره کرده و عنوان کرده اند باید اساسنامه بنیاد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تغییر کند و فعالین فرهنگی دانشگاهها نیز در اساسنامه جزء نخبگان محسوب شوند.

مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در هر حال وزارت علوم پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام می دهد.

کد مطلب 928405

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