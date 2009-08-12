تلاش برای تحت پوشش قرار گرفتن فعالین فرهنگی دانشگاهها در بنیاد ملی نخبگان

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم در تلاش است در راستای برنامه حمایتی از فعالین فرهنگی دانشگاهها این افراد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار گیرند.

وی اظهار داشت: از این رو با بنیاد ملی نخبگان در این زمینه مذاکراتی به عمل آمده و آنها به اساسنامه بنیاد اشاره کرده و عنوان کرده اند باید اساسنامه بنیاد که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تغییر کند و فعالین فرهنگی دانشگاهها نیز در اساسنامه جزء نخبگان محسوب شوند.

مدیر کل اداره فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: در هر حال وزارت علوم پیگیریهای لازم را در این زمینه انجام می دهد.