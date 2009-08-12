پتروشیمی مقتدرانه قهرمان شد/ میزبانی پیراهن سلطان کوهستان را بر تن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز سوم و پایانی تور بین المللی دوچرخه ‌سواری "ایس جاوا" اندونزی، رکابزنان مسیری 81 کیلومتری را در ماده کریتریوم پشت سرگذاشتند که در پایان این رقابت نزدیک و فشرده، "عبدالباسط حناچی" رکابزن الجزایری تیم دوحه قطر با زمان یک ساعت و 54 دقیقه بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در این رقابت که 20 دوچرخه ‌سوار بصورت همزمان از خط پایان عبور کردند، مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز، "سرگئی کودنتسوف" از تیم "اسویت نایس" اندونزی، "تاکاشی آیاب" از تیم منتخب آسیا، "رافا چیتویی" از تیم دوحه، رده‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

نتایج دیگر رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد در روز سوم مسابقات دوچرخه ‌سواری "ایس جاوا" اندونزی به شرح زیر است:

12- امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد با زمان یک ساعت و 54 دقیقه

18- "آندری میزاروف" از تیم پتروشیمی تبریز با زمان یک ساعت و 54 دقیقه

24- حسین جهانبانیان از تیم پتروشیمی تبریز با زمان یک ساعت و 54 دقیقه و 6 ثانیه

27- رسول براتی از تیم دانشگاه آزاد با زمان یک ساعت و 54 دقیقه و 6 ثانیه

34- قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با زمان یک ساعت و 54 دقیقه و 6 ثانیه

36- عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد با زمان یک ساعت و 54 دقیقه و 6 ثانیه

39- حسین عسگری از تیم پتروشمی تبریز با زمان یک ساعت و 54 دقیقه و 6 ثانیه

در مجموع رده‌ بندی انفرادی تور بین المللی دوچرخه ‌سواری "جاوای شرقی" اندونزی،" آندری میزاروف" رکابزن قزاق تیم پتروشیمی تبریز با زمان 9 ساعت و 38 دقیقه و 28 ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و صاحب پیراهن طلایی این رقابت‌‌ها شد. پس از وی قادر میزبانی با 10 ثانیه اختلاف و حسین عسگری با یک دقیقه و 23 ثانیه اختلاف هر دو از تیم پتروشیمی تبریز، عناوین دوم و سوم را در این بخش از آن خود کردند. امیر زرگری از تیم دانشگاه آزاد هم با زمان 9 ساعت و 40 دقیقه و 12 ثانیه در رده چهارم قرار گرفت.

همچنین مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز با 26 امتیاز پیراهن سبز (امتیازی) این مسابقات را به خود اختصاص داد. "عبدالباسط حناچی" رکابزن الجزایری تیم دوحه قطر با 25 امتیاز و "سرگئی کودنتسوف" رکابزن روس تیم اسویت نایس اندونزی با 20 امتیاز در رده‌ های دوم و سوم این بخش قرار گرفتند.

ضمن اینکه در مجموع رده ‌بندی کوهستان هم قادر میزبانی از تیم پتروشیمی تبریز با 14 امتیاز و مقتدرانه سلطان کوهستان این مسابقات لقب گرفت. "رافا چیتوئی" با 8 امتیاز و "عزالدین لاگاب" با 5 امتیاز هر دو از تیم دوحه، جایگاه‌‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در مجموع رده بندی تیمی تور بین المللی دوچرخه ‌سواری "ایس جاوا" اندونزی تیم پتروشیمی تبریز با زمان 28 ساعت و 57 دقیقه و 14 ثانیه عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد و تیم‌‌های دوحه با زمان 29 ساعت و 18 دقیقه و 25 ثانیه و دانشگاه آزاد با زمان 29 ساعت و 21 دقیقه و 21 ثانیه نیز رده‌های دوم و سوم را بدست آوردند. تور بین‌المللی دوچرخه ‌سواری "جاوای شرقی" طی سه روز و با حضور 18 تیم در اندونزی برگزار شد.