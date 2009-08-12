12 واحد صنفی متخلف در گلستان پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی تجری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در بازدید از این واحدهای صنفی 47 حلقه سی دی غیرمجاز، 11 لیتر مشروبات الکلی و تعدادی تصویر مبتذل کشف شد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، 845 واحد صنفی در استان مورد بازدید قرار گرفت و 57 واحد صنفی نیز ساماندهی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در دهمین مرحله طرح عملیاتی نظارت بر اماکن عمومی گلستان، 65 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس برخورد شد و به 45 متصدی واحد صنفی نیز به دلیل نداشتن مجوز کسب اخطار پلمپ داده شد.

فرمانده انتظامی مینودشت نیز در این نشست از انهدام باند بزرگ سرقت در شرق گلستان خبر داد و گفت: در پی سرقت متعدد موتورسیکلت در شهر مینودشت و حومه، گروهی از ماموران آگاهی تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقات آغاز کردند و با کمین و مراقبت اقدام به کنترل محسوس و نامحسوس سازرقان سابق دار پرداختند.

سرهنگ محمد غفارپور افزود: در این زمینه یکی از سارقان سابقه دار به نام "حسین" که سرکرده باند سرقت بود، شناسایی و دستگیر شد و در بازجوئیها به 19 فقره سرقت اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: این سارق با همراهی هشت سارق دیگر اموال مسروقه را قیمت 400 هزار ریال به یک مالخر به نام " مهدی" به فروش رساندند که دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان نیز از اجرای طرح شناسایی سارقان تجهیزات برق و مخابراتی در استان خبر داد و گفت: در این راستا 14 سارق با 200 کیلوگرم سیم کابل مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ داوود سلطانی افزود: در این راستا دو مالخر دستگیر و یک مغازه اوراق فروشی پلمپ شد و در چندین مرحله نیز ماموران موفق به مشف سه فقره اماکن دولتی، سه فقره اماکن خصوصی و چهار فقره سایر سرقتها شدند.

وی عنوان کرد: دستگیری چهارسارق موتورسیکلت، یک سارق احشام، پنج دستگاه موتورسیکلت مسروقه از دیگر کشفیات است.