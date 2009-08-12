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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

12 واحد صنفی متخلف در گلستان پلمپ شد

12 واحد صنفی متخلف در گلستان پلمپ شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر نظارت بر اماکن عمومی گلستان گفت: در دهمین مرحله طرح عملیاتی نظارت بر اماکن عمومی استان 12 واحد صنفی متخلف در منطقه پلمپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسینعلی تجری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در بازدید از این واحدهای صنفی 47 حلقه سی دی غیرمجاز، 11 لیتر مشروبات الکلی و تعدادی تصویر مبتذل کشف شد.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، 845 واحد صنفی در استان مورد بازدید قرار گرفت و 57 واحد صنفی نیز ساماندهی شدند.

وی خاطرنشان کرد: در دهمین مرحله طرح عملیاتی نظارت بر اماکن عمومی گلستان، 65 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس برخورد شد و به 45 متصدی واحد صنفی نیز به دلیل نداشتن مجوز کسب اخطار پلمپ داده شد.

فرمانده انتظامی مینودشت نیز در این نشست از انهدام باند بزرگ سرقت در شرق گلستان خبر داد و گفت: در پی سرقت متعدد موتورسیکلت در شهر مینودشت و حومه، گروهی از ماموران آگاهی تلاش برای شناسایی و دستگیری سارقات آغاز کردند و با کمین و مراقبت اقدام به کنترل محسوس و نامحسوس سازرقان سابق دار پرداختند.

سرهنگ محمد غفارپور افزود: در این زمینه یکی از سارقان سابقه دار به نام "حسین" که سرکرده باند سرقت بود، شناسایی و دستگیر شد و در بازجوئیها به 19 فقره سرقت اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: این سارق با همراهی هشت سارق دیگر اموال مسروقه را قیمت 400 هزار ریال به یک مالخر به نام " مهدی" به فروش رساندند که دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی گلستان نیز از اجرای طرح شناسایی سارقان تجهیزات برق و مخابراتی در استان خبر داد و گفت: در این راستا 14 سارق با 200 کیلوگرم سیم کابل مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ داوود سلطانی افزود: در این راستا دو مالخر دستگیر و یک مغازه اوراق فروشی پلمپ شد و در چندین مرحله نیز ماموران موفق به مشف سه فقره اماکن دولتی، سه فقره اماکن خصوصی و چهار فقره سایر سرقتها شدند.

وی عنوان کرد: دستگیری چهارسارق موتورسیکلت، یک سارق احشام، پنج دستگاه موتورسیکلت مسروقه از دیگر کشفیات است.

کد مطلب 928427

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