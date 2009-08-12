تغییر مرز آبی زاینده رود تامین آب 6 میلیون نفر را به خطر می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، استان چهارمحال و بختیاری تا کنون سه بار مرز میان خود و اصفهان را دستخوش تغییراتی کرده که در صورت تکرار این موضوع، علاوه بر ایجاد فاجعه ای بزرگ برای کشاورزان شرق اصفهان، می تواند زمینه هایی را برای آلودگی آب شرب استانهای اصفهان، یزد، بخشهایی از کرمان و استان مرکزی فراهم شود.

برخی منابع خبر از احداث یک شهرک تفریحی در بالادست زاینده رود می دهند که تصور اینکه در بالادست سد زاینده رود و در حاشیه این رودخانه شهرکی تفریحی احداث شود علاوه بر اینکه مبین یک تخلف محسوب می شود، چرا که تغییر کاربری زمین است، منبعی برای آلودگی آب زاینده رود خواهد شد.

معاون سیاسی استانداری اصفهان در خصوص تغییر مرز آبی زاینده رود به گفتگو با خبرنگار مهر پرداخت و گفت: تعیین مرزهای تقسیماتی استانها مقوله مهمی است که از دیرباز همواره مورد بازبینی مدیریت استانها قرار گرفته و در این حوزه نیز استان اصفهان در چهار نقطه دچار مشکلاتی است که البته شاخص آن در نقاط مرزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری به چشم می خورد.

مجید نادرالاصلی افزود: استان چهار محال و بختیاری تا کنون نزدیک به سه نوبت در تقسیمات استان خود با اصفهان تغییراتی را ایجاد کرده که باید در این عرصه هوشیارانه عمل کرد.

وی ادامه داد: نخستین مورد در سال 1366 بود که بخشهای زیادی از دهستان زاینده رود به استان چهار محال و بختیاری واگذار شد و پس از آن در سال 1370 ادعاهای دیگری از سوی مسئولان چهار محال و بختیاری مطرح شد که متاسفانه مسئولان وقت استان بی تدبیری کرده و نتوانستند از حقوق مسلم این استان دفاع نمایند لذا در نهایت بخشهایی از اصفهان به چهار محال و بختیاری واگذار شد.

نادرالاصلی یادآور شد: در سال 1380 نیز برای سومین باز مسائلی از سوی مسئولان چهار محال و بختیاری در خصوص مرز تقسیم استان در نزدیکی حوزه آبریز زاینده رود مطرح شد و اکنون نیز مجددا حقوق مردم اصفهان و کسانی که از حوزه آبریز زاینده رود ارتزاق می کنند مورد تعرض قرار گرفته است.

معاون سیاسی استانداری اصفهان ادامه داد: اکنون نیز برای چهارمین بار مشکلی بزرگی ایجاد شده که شاید در گذشته به آن توجه نشده بود و مسئولان استان چهار محال و بختیاری ادعاهایی را مطرح کرده اند که این امر نمایندگان مجلس و مسئولان اصفهان را به این مسئله حساس کرده است.

وی با اشاره به اینکه آنان به دنبال تعریف مرز آبی جدیدی هستند که البته این موضوع مورد اعتراض جدی قرار گرفته بیان داشت: مردم اصفهان دارای روحیه ملی هستند، اما نباید از حسن نیت مردم این استان سوء استفاده کرد و حوزه مهمی از مرز تقسیماتی اصفهان مورد تعرض قرار داد.

نباید آب مشروع مردمی که نیاز ویژه و جدی به آب دارند اینگونه مورد تعرض قرار گیرد، چرا که اکنون در چهارمحال بختیاری رودخانه های بسیار بزرگی چون بازوفت، خرسان و ... وجود دارند که سرچشمه اصلی رودخانه کارون است و تنها رودخانه ای که از سمت کوه های زرد کوه به سمت نواحی مرکزی کشور حرکت می کند زاینده رود است معاون سیاسی استانداری اصفهان

نادرالاصلی تصریح کرد: نباید آب مشروع مردمی که نیاز ویژه و جدی به به آب دارند اینگونه مورد تعرض قرار گیرد، چرا که اکنون در چهار محال بختیاری رودخانه های بسیار بزرگی چون بازوفت، خرسان و ... وجود دارند که سرچشمه اصلی رودخانه کارون است و تنها رودخانه ای که از سمت کوه های زرد کوه به سمت نواحی مرکزی کشور حرکت می کند زاینده رود است که متاسفانه مسئولان استان چهارمحال به جای استفاده از آبهای اصلی که به سمت جنوب کشور روان است تمام همت خود را به پمپاژ آبهای زاینده رود گذاشته اند.

معاون سیاسی استانداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر مردم اصفهان، یزد و بخشی از استانهای کرمان و مرکزی برای آب شرب خود از آب زاینده رود بهره مند می شوند و اجازه تعرض به این حوزه ظلم بزرگی به مردمی که برای حفظ اصول اساسی نظام تلاش کرده اند تلقی می شود.

وی افزود: در 400 سال پیش شیخ بهایی با مهندسی بسیار دقیقی آب زاینده رود را تقسیم کرد که در طول مسیر بسیاری از مناطق را مشروب نماید و در واقع یکسری حقوق مسلمی را برای مردم خود ایجاد کرد.

نادرالاصلی با اشاره به اینکه در آن برهه زمانی چهارمحال و بختیاری نیز جزء اصفهان به شمار می رفته خاطر نشان کرد: مردم اصفهان برای تونل اول کوهرنگ هزینه کردند اما متاسفانه اکنون کشاورزان شرق و غرب اصفهان در مشکل به سر می برند و با توجه به اینکه کشاورزان شرق اصفهان تنها بر پایه کشاوورزی امرار معاش می کنند، اکنون حیثیت کسانی که همواره نیازمندی خود را با زور بازو خود فراهم می کردند خدشه دار شده و آنان نیازمند اولیات زندگی خود هستند.

معاون سیاسی استانداری اصفهان تاکید کرد: مدیریت کلان استان و مدیریت کشور باید در این عرصه توجهی جدی داشته باشند و اجازه ندهد حقوق مسلم مردم اصفهان تضعیف شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان که از نزدیک شاهد برخی از تخلفات انجام شده توسط برخی از مسئولان استان چهارمحال و بختیاری بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داشت: هر تغییری باید به سبب یک دلیل خاص باشد که باید بررسی کرد که در علت اصلی این تغییر مرز که استان چهارمحال و بختیاری بر آن اصرار فراوانی دارد، چیست؟

عبدالرسول علامه ادامه داد: در سالهایی که چهارمحال و بختیاری از اصفهان جدا شد مرز میان دو استان، خط ‌الراس کوه‌هاى شیدا بود و مطابق این مرز از خط ‌الراس کوه‌هاى شیدا به طرف دریاچه سد، در حوزه استحفاظى استان اصفهان به شمار می رفت که البته در تمام دنیا این چنین است.

وی ادامه داد: در هر صورت استان چهارمحال و بختیاری این خط‌ الراس را مطابق با اهداف خود تشخیص نداد و در سال 70 با اعمال نفوذ بر روی برخی از افراد سرشناس مرز را تا پایین دامنه کوه جلو آورد که در این حالت روستاهاى یان چشمه و شیدا نیز متعلق به آنان است و پس از آن نیز مرز را مجدداً در سال 1380 جابجا کردند.

ایجاد شهرک شیدا در بالادست زاینده رود از مصوبات دور اول سفر دولت است علامه با اشاره به اینکه گویا استارت کار در خصوص ایجاد شهرک شیدا ظاهرا در مصوبات دور اول ریاست جمهوری بوده البته بنا به اظهارات مسئولان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: در صورت احداث شهر شیدا این شهرک منشاء آلودگی آب شرب اصفهان و 6 میلیون مصرف کننده آب شرب زاینده رود خواهد شد. در چهار محال بختیاری حتی در جاده سازی برای این شهرک بخشهای زیادی از ایستگاه مرکز تحقیقات آبخیزداری اصفهان را تخریب کرده اند و استاندارى چهارمحال و فرماندار شهرکرد بخشدار شهرستان بن و نیروى انتظامى آن استان به طور مشخص و علنى از این موضوع حمایت می کنند عبدالرسول علامه وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از عملکرد کنونی مسئولان استان چهارمحال و بختیاری گفت: آنان حتی در جاده سازی برای این شهرک بخشهای زیادی از ایستگاه مرکز تحقیقات آبخیزداری اصفهان را تخریب کردند و نکته جالب اینجاست که

استاندارى چهار محال و بختیاری و فرماندار شهرکرد بخشدار شهرستان بن و نیروى انتظامى آن استان به طور مشخص و علنى از این موضوع حمایت می کنند.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: آنان در عملیات جاده کشی خود

بیش از یک کیلومتر در طول و در جاهایى تا عمق 100 متر به ایستگاه ما تجاوز کرده و روى تمام ذخایر ژنى و گیاهان تحقیقاتى جاده کشیدند. علامه در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در حال حاضر حتی در چهارمحال بختیاری آب را از پایین دست و در کنار زاینده رود تا ارتفاعی نزدیک به

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سه هزار متر پمپاز می کنند تا آب را به باغات بادام خود برسانند و این موضوع خود نیز با شعار اصلاح الگوی مصرف در منافات است چرا که وجود همین آب در فلات مرکزی می تواند منشاء تولیدات درخشانی باشد. وی همچنین به سیستم مدیریتی بر رودخانه ها نیز انتقاد کرد و گفت: اینکه به هر استانی مدیریت یک قسمت از آبراهه را داد امری اشتباه است و باید تصمیم گیری در این رابطه بر عهده یک دستگاه و دولت باشد. پیش از این نیز نماینده مردم اصفهان در مجلس در این رابطه عنوان کرده بود: موضوع تغییر مرز آبی زاینده رود مسئله مهمی است که باید روی آن دقت زیادی شود چرا که این فاجعه ای تاریخ ساز خواهد بود. حجت الاسلام محمد تقی رهبر افزود: متاسفانه برای تغییر مرز آبی زاینده رود در گذشته کوتاهی شده و استان چهارمحال و بختیاری نیز در این خصوص، تکه تکه پیش آمده چنانچه حتی آنان در مجلس هفتم نیز موضوع خط القعر زاینده رود را برای تعیین مرز جغرافیایی مطرح کردند. ایجاد شهرک در کنار زاینده رود سلامتی میلیونها نفر را به خطر می اندازد وی اظهار داشت: در آن برهه زمانی با هوشیاری مردم و نمایندگان آنان در مجلس موضوع متوقف شد و امسال به طور مجدد از زمان انتخابات تاکنون، میزانی از قلمرو مرزی خود پا بیرون گذاشته اند.

ایجاد شهرک شیدا در کنار زاینده رود و در نهایت سبب خواهد شد که پس از احداث فاضلاب این شهرک به زاینده رود نشت کند و نباید فراموش کرد که میلیونها نفر از آب این رود جهت شرب استفاده می کنند حجه الاسلام محمد تقی رهبر رهبر ادامه داد: ایجاد شهرک شیدا در کنار زاینده رود در نهایت سبب خواهد شد که پس از احداث فاضلاب این شهرک به زاینده رود نشت کند و نباید فراموش کرد که میلیونها نفر از آب این رود جهت شرب استفاده می کنند و اکنون در این خصوص پیگر اجرای مسئله هستیم تا کار را به صورت قانونی انجام داده و از ادامه چنین کارهایی جلوگیری کنیم. رهبر ادامه داد: ایجاد شهرک شیدا در کنار زاینده رود در نهایت سبب خواهد شد که پس از احداث فاضلاب این شهرک به زاینده رود نشت کند و نباید فراموش کرد که میلیونها نفر از آب این رود جهت شرب استفاده می کنند و اکنون در این خصوص پیگر اجرای مسئله هستیم تا کار را به صورت قانونی انجام داده و از ادامه چنین کارهایی جلوگیری کنیم. وی به نامه های متعددی که در مورد مشکلات زاینده رود به شخص رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی و نیرو ارسال شده اشاره خاطرنشان کرد: در این نامه‌ها تقاضای جدی و اساسی رسیدگی به آب اصفهان را داشته ایم. این نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر کشاورزان شرق اصفهان در خشکسالی شدیدی به سر می برند، یادآور شد: بر اساس گفته مدیر آب استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر نزدیک به 70 موتور آب با قطرهای بسیار زیاد از رودخانه زاینده رود استفاده می کنند و این در حالیست که در اصفهان کشاورزان در رنج و مشقت بسیار زیادی به سر می برند. رهبر خاطر نشان کرد: باید دید عدالت کجاست و البته این سئوال را نیز در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح خواهیم کرد تا وزیر نیرو نیز در این خصوص پاسخ دهد و باید تاریخچه خط مرزی زاینده رود را دید و بر همان اساس تصمیم گرفت تا حق کسی از بین نرود.

همچنین در خصوص تغییر مرز آبی زاینده رود نماینده مردم شهرستان اصفهان در جلسه هیئت دولت دوم سفر ریاست جمهوری به اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرز جغرافیایی زاینده رود مقوله ای است که مسئولان استان باید بر آن نظارتی کامل داشته باشند چرا که اکنون مسائلی در خصوص تغییر این مرز از جانب استان چهار محال و بختیاری مطرح شده است. نامه شورای اسلامی روستاهای شهر اصفهان کاظم محمدی ادامه داد: در این رابطه جلسات متعددی با نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان استانی داشته ایم و در این خصوص نامه به مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نوشته شده که انتظار می رود در سریعترین زمان ممکن به نتیجه برسد. محمدی همچنین خود با فاجعه خواندن تغییر مرز جغرافیایی زاینده رود خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشاورزان شرق اصفهان همچون بیمارانی سرطانی هستند که حل مشکل آنان نیازمندی تدبیر جدی هستند. به گزارش مهر، با توجه به ضرورتهای مطرح شده موضوع تغییر مرز آبی زاینده رود مسئله ای است که باید با همت بیشتری از سوی مسئولان استان دنبال شود همچنین این مهم ضروری به نظر می رسد که مسئولان کشوری نیز در این خصوص وارد میدان شوند و در این عرصه به گونه ای عمل نمایند تا حقی از کسی ضایع نشود، چرا که هنوز عملیات جاده سازی برای احداث شهرک شیدا وجود دارد. ..........................................................