افزایش تلاشها برای تامین امنیت انتخابات با استخدام 10 هزار نیروی قبیله ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، یک مقام افغانی روز گذشته گفت مقامهای افغانستان، ده هزار نفر از اعضای قبایل را برای تامین امنیت انتخابات در روز 20 آگوست استخدام کردند.

به گفته "عارف نورسایی" از مقامهای دولتی افغانستان، کابل تلاش دارد با این اقدام، امنیت را در مناطق محلی این کشور تضمین کند.

نیروهای ناتو در هفته های اخیر عملیاتهای گسترده ای را در راستای تامین امنیت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان علیه شورشیان طالبان انجام داده اند که به اذعان ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور نتیجه ملموسی نداشته است.

خبر دیگر اینکه یک مقام افغانی گفت : امروز چهارشنبه در نتیجه حمله شورشیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در استان قوندوز واقع در شمال افغانستان رئیس پلیس این ناحیه کشته شد و چندین فرد دیگر زخمی شدند.