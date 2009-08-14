450 هزار مددجو در خراسان رضوی زیرپوشش کمیته امداد هستند

علی‌اصغر حاجی‌نقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سال گذشته به مددجویان دارنده سهام عدالت بالغ بر 313 میلیارد ریال سود سهام پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی گفت: حدود 400 هزار نفر از مددجویان نیازمند زیرپوشش این نهاد در استان نیز سهام عدالت دریافت کرده‌اند.

حاجی نقی تصریح کرد: در مجموع 450 هزار مددجو در استان زیرپوشش داریم که در صورت اعلام دولت برای سایر دهک‌ها، سایر مددجویان نیز از سهام عدالت برخوردار می‌شوند.

وی با بیان اینکه یکی از راهبردهای کمیته امداد امام خمینی(ره) برای احیای کرامت‌های انسانی، تشکیل شبکه کارآمد حمایتی مردم است، گفت: اهتمام به فرهنگ‌سازی و احیای ارزش‌های اصیل اسلامی همچون ترویج انفاق، پرداخت زکات و اعطای به تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی امدادگران از راهکارهای این نهاد است.