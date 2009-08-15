پتانسیلهای انجمن ادبی کاوک شکوفا نشده است/حمایتها کافی نیست

خسرو عباسی خودلان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: حمایتهای صورت گرفته از این انجمن نسبتا مطلوب بوده اما کافی نبوده است که این امر باعث شده پتانسیلهای انجمن یادشده به صورت کامل شکوفا نشود.

وی ادامه داد: انجمن نویسندگان کرج(کاوک) افتخارات و جوایز زیادی کسب کرده که این امر از تواناییهای این انجمن حکایت می کند و لازم است حمایتها افزایش یابد تا بتوانیم بیش از پیش قابلیتهای خود را شکوفا و محقق کنیم.

مسئول انجمن نویسندگان کرج عنوان کرد: برگزاری حدود 150 نشست کارگاهی داستنان خوانی و نقد داستان، برگزاری نشست نقد مجموعه داستان "گوساله سرگردان" اثر مجید قیصری و برگزاری نخستین جایزه ادبی "افرا" با حمایت اداره ادشاد، حوزه هنری و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج بخشی از فعالیتهای این انجمن است که از توان بالای آن حکایت می کند.

عباسی خودلان بیان کرد: برگزاری دور نخست جایزه ادبی کاوک (جایزه خصوصی انجمن نویسندگان کرج) و برگزاری سلسله نشستهای شهرزاد (بازخوانی و بررسی آثار و زندگی نویسندگان بزرگ ایران و جهان) با همکاری شهر کتاب کرج از دیگر فعالیتهای انجمن نویسندگان کرج است.

وی عنوان کرد: همچنین این انجمن جوایز متعددی کسب کرده که از میان آنها می توان رتبه اول جشنواره سراسری داستان نیمروز (زادهدان) در بخش آزاد، رتبه دوم جشنواره سراسری داستان نیمروز(زاهدان) در بخش موضوعی و رتبه هفتم جشنواره قلم زرین زمانه(برلین) اشاره کرد.

خودلان خاطرنشان کرد: رتبه دوم جایزه ادبی هنری صلح و دوستی(تهران)، رتبه هفتم جایزه ادبی یوسف(تهران)، رتبه پنجم جشنواره سراسری داستانهای اس ام اسی(اندیمشک) و رتبه دوم جشنواره داستان تهران(رادیو فرهنگ) از دیگر مواردی است که توسط انجمن کاوک کسب شده است.

حمایت ازسوی اداره ارشاد و حوزه هنری کرج نسبتا مطلوب بوده است

عباسی خودلان در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: حمایتهایی که تا کنون ازسوی اداره ارشاد و حوزه هنری نسبت به انجمن نویسندگان کرج صورت گرفته نسبتا مطلوب بوده است اما باید افزایش یابد.

مسئول انجمن نویسندگان کرج ادامه داد: اگر حمایتها افزایش یابد، می توانیم فعالیتهایمان را گسترش دیهم و از این طریق در ارتقای سطح ادبی در شهرستان کرج نقش موثری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای مطلوب انجمنهای ادبی نقش موثری در ارتقای سطح فرهنگ دارد که این امر ضرورت افزایش حمایت از این انجمنها را بیش از پیش آشکار می کند