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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

تحولات امنیتی عراق/

ترور یک افسر بلندپایه در نینوا/تاکید فرمانده آمریکایی بر ادامه فعالیت القاعده

ترور یک افسر بلندپایه در نینوا/تاکید فرمانده آمریکایی بر ادامه فعالیت القاعده

ترور یک افسر بلندپایه در استان نینوا و تاکید فرمانده نظامیان آمریکایی در شمال عراق مبنی بر ادامه فعالیت شبکه تروریستی القاعده در عراق از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق امروز از ترور یک افسر بلندپایه عراقی در استان نینوا در شمال بغداد خبر داد.

افراد مسلح ناشناس شب گذشته "عبدالحمید خلف عصفور" سرهنگ عراقی و رئیس امور یگانهای پلیس نینوا را به هنگام خروج وی از مجلس عزا در روستای الزویه در 50 کیلومتری جنوب موصل ترور کردند.

افراد مسلح وی را در حالی به سوار بر خودروی ویژه خود بود و به سوی منزل خویش در یکی از روستاهای نزدیک محل حادثه در حرکت هدف چند گلوله قرار داده و سپس فرار کردند.

خبر دیگر اینکه ژنرال "رابرت کالسن" فرمانده نیروهای آمریکایی در شمال عراق با اشاره به انفجارهای اخیر موصل اظهار داشت : نیروهای القاعده همچنان در شمال عراق وجود دارند و قادر به انجام عملیاتهای خطرناک هستند.

کد مطلب 928472

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