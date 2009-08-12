ترور یک افسر بلندپایه در نینوا/تاکید فرمانده آمریکایی بر ادامه فعالیت القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس عراق امروز از ترور یک افسر بلندپایه عراقی در استان نینوا در شمال بغداد خبر داد.

افراد مسلح ناشناس شب گذشته "عبدالحمید خلف عصفور" سرهنگ عراقی و رئیس امور یگانهای پلیس نینوا را به هنگام خروج وی از مجلس عزا در روستای الزویه در 50 کیلومتری جنوب موصل ترور کردند.

افراد مسلح وی را در حالی به سوار بر خودروی ویژه خود بود و به سوی منزل خویش در یکی از روستاهای نزدیک محل حادثه در حرکت هدف چند گلوله قرار داده و سپس فرار کردند.

خبر دیگر اینکه ژنرال "رابرت کالسن" فرمانده نیروهای آمریکایی در شمال عراق با اشاره به انفجارهای اخیر موصل اظهار داشت : نیروهای القاعده همچنان در شمال عراق وجود دارند و قادر به انجام عملیاتهای خطرناک هستند.