به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان ـ منطقه دو با عنوان ساوالان صبح امروز با حضور ناصر باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوان، عظیم ابراهیمپور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل و دبیر جشنواه، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.
در ابتدای این نشست عشیری گفت: جشنواره منطقهای سینمای جوان ساوالان از 24 تا 27 مردادماه به میزبانی استان اردبیل با شرکت هنرمندان، فیلمسازان، فیلمنامهنویسان، عکاسان و طراحان پوستر استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و اردبیل برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: این جشنواره در چهار بخش فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم طراحی شده و به منظور غنیتر شدن و بهرهوری بیشتر مخاطبان برنامههای آموزشی، تحلیلی، نقد و بررسی و کارگاههای آموزشی نیز در کنار بخشهای مسابقه برپا میشود.
در ادامه باکیده مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران گفت: این جشنوارهها با هدف فراهم آوردن بسترهای مناسب برای تبادل اندیشهها و آموختهها از طریق گردآوری و عرضه هدفمند آثار، کشف توانمندیها و تشویق سینماگران عرصه فیلم کوتاه به ابتکار و نوآوری برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: یکی از عمدهترین اهداف ما از برگزاری جشنواره تقسیم عادلانه و برابر فرصتها، گسترش اکران فیلم کوتاه، شناسایی و معرفی استعدادها و ارج نهادن به توانمندیهای موجود در این عرصه و تولیدات همسو با نگاهی ژرف به فرهنگها، اقلیم، قومیتها و پاره فرهنگهای مناطق مختلف سرزمین زیبای ایران است.
مدیر عامل انجمن سینمای جوانان با اشاره به اهمیت اینگونه جشنوارهها در رشد و اعتلای سینمای جوان شهرستانها و پیشرفت و کشف استعدادهای بومی افزود: این رویدادها از موثرترین اتفاقها در حوزه سینمای بومی است. ضمن اینکه بررسی انجمن سینمای جوانان ایران نگاه کلان آموزشی و تربیتی و اخلاقی نیز در متن این جشنوارهها از اهمیتی ویژه برخوردار است.
مدیر کل ارشاد اردبیل و دبیر جشنواره ساوالان با بیان اینکه برنامههای دیگری نیز برای تقویت کارکردهای آموزشی و تحلیل جشنواره پیشبینی شده گفت: برپایی کارگاههای آموزشی، جلسات نقد و بررسی فیلمها، کارگاههای آموزشی، تدوین فیلم کوتاه و نمایش فیلم سینمایی و بازدید از اماکن و آثار تاریخی و تفریحی از جمله این برنامهها است.
باکیده در پایان درباره برنامههای آینده انجمن سینمای جوان گفت: در آینده نزدیک نشست اتحادیه فیلمسازان کشورهای اسلامی با حضور 28 کشور به میزبانی اردبیل و جشنواره منطقهای آینده در آبادان برگزار میشود.
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