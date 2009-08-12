خیابان هنر در میدان صنعت و "هر چی تو بخوای" در فیلم پارک

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد در هفتمین هفته این طرح پیادهروی میدان صنعت روزهای چهارشنبه 21 و پنجشنبه 22 مرداد از ساعت 18 تا 21 میزبان علاقمندان به رشتههای هنری است. در خیابان هنر هنرمندان رشتههای شیشهگری، نمایش، سفال، مجسمه، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک و... حضور دارند.
پیشتر شش خیابان هنر در فرهنگسراهای پایداری، نیاوران و خاوران و بوستانهای دانشجو و طالقانی برگزار شده بود. همچنین در فیلم پارک این هفته "هر چی تو بخوای" به کارگردانی محمد متوسلانی و بازی لادن مستوفی و مجید صالحی ساعت 20:30 روز جمعه 23 مردادماه اکران میشود.
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