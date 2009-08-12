60 درصد بنگاه های املاک مازندران فاقد پروانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری صبح چهارشنبه در جلسه ساماندهی املاک مازندران افزود: یکی از دغدغه های دستگاه قضایی مازندران این است که ورودی پرونده ها مربوط به تخلفات بنگاههای املاک کاهش یابد.

وی اظهار داشت: برخی از جرائم این پرونده ها که هم اکنون در محاکم قضایی استان در حال رسیدگی است مربوط به زمان انعقاد قرداد بین طرفین معامله بوده که متاسفانه آشنایی به قوانین جاری بنگاههای املاک نداشته و ناآگاهانه با یکدیگر عقد قرارداد منعقد می کردند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساری بیان داشت : انعقاد اینگونه قراردادها در بنگاههای املاک یک نوع قانون گریزی بوده و در واقع طرفین خارج از ضوابط قانونی قرارداد منعقد می کردند و سرانجام کارشان به دستگاه قضایی کشانده شده است

جعفری اضافه کرد: از سال گذشته ساماندهی کلیه بنگاههای املاک سراسر شهرهای مازندران آغاز شده و موظف شدند براساس قانون اقدام به فعالیت نمایند در غیر این صورت بنگاههای متخلف پلمپ خواهند شد.

وی تصریح کرد: پارسال 320 مشاور املاک غیرمجاز در این خطه به دلیل نداشتن جواز کسب و قانون شکنی با مجوز دستگاه قضایی پلمپ شده است.