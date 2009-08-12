نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت نام از 15 شهریور

دکتر اکبر فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 330 نفر در بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی پذیرفته شده اند و پذیرفته شدگان موظف هستند از تاریخ 15 شهریور ماه به دانشگاه محل پذیرش مراجعه کنند و مراحل ثبت نام خود را طی کنند.

فاضل یادآور شد: کلیه پذیرفته شدگان باید با توجه به سهمیه پذیرش خود در هنگام ثبت نام، اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مورد نظر را براساس دستورالعملهای مربوطه به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند.

دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: آموزش پذیرفته شدگان این دوره از دستیاری تخصصی از اول مهرماه سال جاری آغاز می شود و دانشجویان دندانپزشکی که با استفاده از مقررات مجاز به شرکت و پذیرش در آزمون مذکور بوده‌اند در صورت عدم فارغ التحصیلی تا تاریخ ثبت نام (بر اساس تقویم دانشگاه پذیرفته شده) مجاز به ثبت نام دوره دستیاری نیستند و قبولی آنها لغو می شود.

وی تاکید کرد: عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در تاریخهای مقرر به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب می شود.

به گزارش مهر، بیست و سومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی دندانپزشکی پنجشنبه 10 اردیبهشت سال 88 با حضور یک هزار و 855 داوطلب در هفت حوزه امتحانی برگزار شد.