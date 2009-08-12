آنفلوانزای خوکی به کرمانشاه هم رسید

فیضل الله منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: تا کنون دو مورد ابتلا به ویروس آنفلوآنزای خوکی در استان کرمانشاه وجود داشته که هر دو مورد سریعا شناسایی و مورد درمان سرپایی قرار گرفتند.

وی در خصوص چگونگی ابتلای این دو نفر به این بیماری گفت: یکی از این دو نفر از سفر مکه و دیگری از کشور تایلند به کرمانشاه بازگشته بودند که به دلیل مراجعه سریع به پزشک و شناسایی به موقع بیماری در کمترین زمان و حتی به شکل سرپایی مورد درمان کامل قرار گرفتند.

منصوری در خصوص مشاهده موارد مشکوک دیگر از این بیماری در استان کرمانشاه گفت: تا کنون هیچ موارد مشکوک دیگری از ابتلا به این ویروس در استان گزارش نشده اما مرکز بهداشت استان بیماری های مشکوک و مشابه را به شکل دقیقی مورد بررسی قرار داده و کنترل می کنند.

وی در خصوص اقدامات پیش گیرانه گفت: تیمی شامل تعدادی از پزشکان و کارشناسان مرکز بهداشت استان در فرودگاه کرمانشاه مستقر هستند تا مسافران خارج از کشور به ویژه حجاج را مورد معاینه قرار داده تا در صورت مشاهده موارد مشکوک نسبت به پیگیری و مداوای فرد مشکوک اقدام کنند.

منصوری خاطرنشان کرد: این بیماری قابل کنترل است به شرطی که مردم رعایت نکات بهداشتی اعلام شده از سوی مراکز درمانی کشور را رعایت کنند.

رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه به مردم استان توصیه کرد که نسبت به دست دادن، روبوسی و ارتباط با مسافران خارج از کشور با دقت برخورد کنند و از این مسافران به ویژه حجاج نیز تقاضا کرد نسبت به برگزاری مراسمات ویژه حداقل برای مدت یک هفته خود داری کنند.