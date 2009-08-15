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۲۴ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۶

طی چهار ماهه سال جاری؛

800 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن گیلان استخراج شد

800 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن گیلان استخراج شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: در چهار ماهه اول امسال 800 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان گیلان استخراج شده است.

کریم توکلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مواد معدنی بیشتر شامل سنگ لاشه، واریزه کوهی، سنگ آهک و مارن بوده و در این مدت 12 میلیون تن مواد معدنی در استان کشف شده است.

وی عنوان کرد: صدور چهار فقره گواهی کشف و دو فقره پروانه اکتشاف مواد معدنی نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته در حوزه معادن استان در این مدت بوده که میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده در بخش اکتشافات افزون بر 210 میلیون ریال است.

رئیس اداره امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنایع و معادن گیلان در ادامه از صدور سه فقره پروانه بهره برداری معدنی در استان طی چهار ماهه اول سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این تعداد پروانه بهره برداری بیش از هشت میلیارد و 450 میلیون ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.

کد مطلب 928492

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