آبگرفتگی معابر زاهدان به جای آبیاری فضای سبز!

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در حالی که سال جاری به سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است ولی گویا این پیام به گوش مسئولان شهری مثل زاهدان نرسیده است.

این روزها اگر گشتی کوتاه در خیابانهای اصلی و به خصوص بلوارهای دانشگاه ، بهداشت ، معلم و ... زاهدان زده شود در گرمای بیش از40 درجه مرداد ماه زاهدان روزهای بارانی این شهر و آب گرفتگی معابر را به خاطر می آورد.

با پیگیری خبرنگار مهر در زاهدان مشخص شد سرمنشأ آبی که در سطح خیابانهای این شهر جاری می شود از آبیاری سنتی فضای سبز این شهر توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری زاهدان است.

این کار جدا از اینکه باعث هدر رفت آب در شهر کم آبی مثل زاهدان می شود، مشکلاتی را نیز برای شهروندان زاهدانی ایجاد کرده است.

حمید ناروئی از شهروندان زاهدانی که به رانندگی تاکسی بیسیم اشتغال دارد و به خاطر کارش روزانه در شهر در حال تردد است درباره مشکلاتی که این آبها برای شهروندان به وجود آورده، به خبرنگار مهر گفت: هدر رفتن مقدار بسیار زیادی آب در سطح خیابانهای زاهدان باعث لغزنده شدن سطح خیابانها، ایجاد خطر برای شهروندان و تصادف وسایل نقلیه می شود.

وی افزود: علاوه بر آن این آبها در هنگام عبور اتومبیلها از کنار عابرین پیاده و راکبین موتور سوار به سمت پیاده ها پاشیده شده و لباس آنها را خیس می کند.

قاسم غلامیان شهروند دیگری نیز بیان کرد: با توجه به گرمای زیاد، عمر آسفالت خیابانهایی که آب در سطح آنها جاری می شود بسیار کوتاه شده و خیلی زود آسیب دیده و فرسایش می یابند.

احمد عیسی زایی نیز به خبرنگار مهر گفت: ترمیم جداول بلوارها با هزینه کم می تواند باعث صرفه جویی مقدار زیادی از آب شود .

این شهروند زاهدانی، اصلاح روش آبیاری و تغییر آن را از سنتی به روشهای مدرن و جدید که از لحاظ صرفه جویی میزان آب، توجیه اقتصادی نیز دارد را از راهکارهای پیشگیری از هدر رفتن این آبها عنوان کرد.

خبرنگار مهر برای انعکاس نظرات مسئولان امور آب شهر زاهدان با دفتر عزیز الله میر رئیس امور آب زاهدان تماس گرفت که با پاسخ فردی که خود را میرشکار و مسئول دفتر وی معرفی کرد، مبنی بر عدم حضور وی و شرکت در جلسه خارج از ادراره مواجه شد.

البته مسئول دفتر رئیس امور آب در پاسخ به سئوال مهر در خصوص هدر رفتن آب در خیابانهای زاهدان گفت: هدر رفتن آب در سطح خیابانها متوجه به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری است و ما مسئولیتی در این خصوص نداریم.

اما وی پاسخ نداد که چرا اگر مصرف آب خانگی شهروندی بیش از حد باشد آب منزل وی قطع می شود.

در ادامه پیگیریهای مهر، معاون فنی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان در این باره نکات جالبی را گفت که قابل توجه است.

محمد دری اظهار داشت: متأسفانه معاونت عمرانی مناطق شهرداری که جداول بلوارها را احداث می کنند، اصلاً به عایق گذاری و ایزوگام پشت جداول بلوارها توجه نکرده اند.

وی با تأکید بر اینکه برای احداث جداول بلوارها باید پشت آنها یک ایزوگام و یا حداقل به صورت قدیم چتایی با قیر ریخته شود، افزود: متأسفانه به دلیلی که ذکر شد بعد از جدول گذاری که بدون عایق انجام می شود بلافاصله خاک باغچه ریخته می شود و بنابراین هر کاری هم که انجام دهیم، آب از لای جداول بیرون می آید.

دری، تصریح کرد: حتی اگر پیشرفته ترین سیستم های آبیاری را هم اینجا پیاده کنید چون عایق نشده آب از لای جدولها بیرون می آید.

معاون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زاهدان تأکید کرد: تنها راه حل این مشکل این است که موقع احداث جداول بلوارها باید از عایق و ایزوگام پشت جدول استفاده شود تا جلوی هدررفت آب گرفته شود.

محمد دری نکته جالبی را هم مطرح کرد: متأسفانه خود ما هم این مشکل را در شهر می بینیم ولی کار شهرداری است و آنها این کار را ناقص انجام داده اند و فعلا راه حلی نداریم.

شهر زاهدان از بیستم اسفندماه 87 بدون شهردار است و با سرپرست اداره می شود. مهر آماده انعکاس پاسخ مسئولین شهرداری زاهدان در این خصوص است.