روادید آلمان هنوز برای دوومیدانی کاران ایرانی صادر نشده است

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: قرار بود امروز (چهارشنبه - 21 مردادماه) روادید سفر به آلمان را برای سجاد مرادی و لیلا رجبی، دو ورزشکار اعزامی کشورمان به مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان (برلین) دریافت کنیم.

وی افزود: متاسفانه تا این زمان موفق به کسب روادید آلمان نشده‌ایم و نمی دانیم آیا روادید این 2 ورزشکار تا پایان وقت اداری صادر می شود یا اینکه بالاجبار فرصت طلایی حضور در رقابت‌های جهانی را از دست خواهیم داد.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران خاطر نشان کرد: اگر روادید تیم دوومیدانی ایران به موقع صادر نشود، نه تنها نمی توانیم در کنگره جهانی شرکت کنیم بلکه شانس حضور اولین نماینده دوندگان زن ایرانی در رقابت‌های جهانی و سومین حضور مرادی در این مسابقات را از دست خواهیم داد.

وی تصریح کرد: ما یک بار بلیت سفرمان را عقب انداخته‌ایم و برای دریافت مجدد بلیت مشکل داریم. با توجه به اینکه خانم رجبی باید در روز نخست مسابقات به رقابت با دیگر پرتابگران جهانی بپردازد، فکر نمی کنم بتوانیم به موقع در رقابت‌های جهانی حضور یابیم.