آب با طعم غلیظ نفت/ ساکنان روستای نفت خیز پلدختر آب ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، تعداد زیادی از مردم روستای جلگه خلج پلدختر با حضور در مقابل فرمانداری این شهرستان نسبت به آلوده بودن آب شرب این روستا به نفت و عدم پیگیری مسئولان در این زمینه اعتراض کردند.





آلودگی آب آشامیدنی روستای جلگه خلج به حدی است که از شیر آب آشامیدنی به جای آب، نفت جاری می شود یکی از اهالی روستای جلگه خلج

یکی از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: آلودگی آب آشامیدنی روستای جلگه خلج به حدی است که از شیر آب آشامیدنی به جای آب، نفت جاری می شود.

وی افزود: آلودگی آب آشامیدنی روستای جلگه خلج موجب ایجاد بیماریهای مرتبط گوارشی در میان اهالی روستا شده است.

یکی دیگر از اهالی روستای جلگه خلج به خبرنگار مهر گفت: این روستا با جمعیتی بالغ بر یک هزار و 500 نفر از داشتن آب آشامیدنی سالم و بهداشتی سالیان سال است که محروم است.

وی تصریح کرد: در پایان سال گذشته و اوایل سالجاری در چند نوبت لوله نفت در این روستا دچار ترکیدگی شد که نشت نفت به رودخانه کشکان موجب مخلوط شدن نفت با آب آشامیدنی این روستا شده است.

وی با اشاره به اینکه مدتهاست مردم این روستا با این مشکل مواجه هستند، عنوان کرد: متاسفانه کسی به فریاد مردم و اهالی روستا نمی رسد و این مشکل همچنان به قوت خود باقی مانده است.

دهیار روستای جلگه خلج نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر از عدم توجه مسئولان در راستای حل مشکل آب آشامیدنی این روستا انتقاد کرد و بیان داشت: مسئولان به وعده های داده شده خود برای حل مشکل موجود عمل نمی کنند.

علی دریکوند ادامه داد: اهالی روستا وقتی متوجه شدند که پیگیرها به نتیجه نرسیده است و مشکل آنها حل نشده است برای نشان دادن اعتراض خود به تجمع در مقابل فرمانداری روی آورده اند.

وی از مسئولان خواست مشکل آب آشامیدنی روستای جلگه خلج که آب آشامیدنی سه روستای دیگر این منطقه را تامین می کند را به طور اساسی حل کنند.

معاون فرماندار شهرستان پلدختر که در غیاب فرماندار این شهرستان در جمع اهالی روستا حضور پیدا کرد و به طرح مباحثی پرداخت.

حسین علی دهقان بیان داشت: پیگیری هایی در راستای رفع مشکل آب آشامیدنی روستای جلگه خلج انجام شده است و جلسات متعددی در این زمینه با مسئولان شرکت نفت تشکیل شده است.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان شرکت نفت گرفته شد مسئولان این شرکت هزینه حفر چاه آب آشامیدنی این روستا را متقبل شده اند.

معاون فرماندار شهرستان پلدختر با بیان اینکه دو راه برای حل مشکل آب شرب اهالی این روستا وجود دارد، بیان داشت: یک راه حل کوتاه مدت این است که با تانکر به مردم این روستا آبرسانی شود و راه حل بلند مدتی که در دستور کار قرار دارد حفر چاه در این روستا است.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی و تشریحی به وضعیت موجود در این منطقه پرداخته و خواستار پیگیری مسئولان در این زمینه شده بود.

در گزارش قبلی خبرگزاری مهر مسئول شورای روستای جلگه خلج تنها مسئولی بود که حاضر به پاسخگویی سئوالات خبرنگار مهر شد و در سخانی با استمداد از مسئولان خواستار رفع مشکل آب شرب مردم این روستا شده بود.

وی در مورد آلودگی منبع آب شرب این روستا گفت: علت اصلی آلودگی آب شرب این روستا معلوم نیست و مسئولان و کارشناسان در حال بررسی این موضوع هستند که می توان گفت علت اصلی این موضوع نشت نفت به داخل آب آشامیدنی مردم است.

شعبان قربانی با تاکید بر اینکه بر اثر ترکیدگی لوله نفت باغات انجیر و مزارع گوجه و خیار این روستا خراب شده اند، ادامه داد: در این چند سال گذشته منهای ترکیدگی لوله نفت اخیر ما هیچ وقت محصول خوب و مرغوبی را برداشت نگرده ایم.

وی عنوان کرد: دام های روستا به علت استفاده از آب الوده بعضی های مریض و بعضی های دیگر تلف شده اند.

این مسئول تاکید می کند که مردم روستا برای تامین آب برای گرفتن وضو، استحمام، شستشوی لباس و پختن نان با مشکلات زیادی مواجه هستند.

ترکیدگی لوله نفت باغات روستای جلگه خلج نابود شد و دامهای روستا به علت استفاده از آب آلوده بیمار یا تلف شدند مسئول شورای روستای جلگه خلج

قربانی با اشاره به مشخصات روستا، خاطرنشان کرد: روستای جلگه خلج حدود 300 خانوار ساکن و جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر دارد که به همراه برخی دیگر از روستاهای منطقه از جمله زورانتل، زیودار و روبند با مشکل آب آلوده مواجه است.

مسئول شورای روستای جلگه خلج ادامه داد: از سال 83 تاکنون لوله های نفت نشتی داشته و خسارات زیادی را به کشاورزان منطقه و حتی روستاهای بابازید و مورانی وارد کرده است.

وی در مورد پرداخت خسارات کشاورزان هم می گوید: بخشی از خسارت کشاورزان پرداخت شده ولی هنوز مقداری از آن را نداده اند.

امروز پس از گذشته بیش از یک ماه از انتشار گزارش مهر هنوز نگاه امیدواری که مردم روستای جلگه خلج در هنگام بدرقه خبرنگار مهر در چهره داشتند، خاطرمان را آزار می دهد ولی گویا مسئولان را گوش شنوایی برای شنیدن فریادها و چشمان بینایی برای مشاهده رنج مردم این روستا نیست.