اجرای طرح آسیاویژن در مازندران نیازمند حمایت مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به برنامه ریزی های مفصل و برگزاری جلسات متعدد و کارگاههای آموزشی برای مربیان فوتبال استان مازندران اشاره کرد و افزود: در سال 2010 کنفدراسیون فوتبال آسیا ( afc) رسما استان مازندران را در طرح آسیا ویژن شرکت خواهد داد.

وی گفت: در سال 2010 با حضور مسئولان رده بالای مازندران و حضور در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی این قرارداد اجرای طرح منعقد می شود.

وی ادامه داد: سازماندهی آموزش مربیان و داوران فوتبال استان مازندران و امکانات از برنامه های مقدماتی برای اجرای این طرح است که در این استان انجام گرفت.

به گفته بهروان برای سرمایه گذاری اجرای این طرح به چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز است تا در بخش سخت افزاری و مناسب سازی زمین های ورزشی اقداماتی صورت گیرد.

رئیس هیئت فوتبال مازندران تصریح کرد: تامین این میزان اعتبار از عهده هیئت فوتبال مازندران به تنهایی خارج است و می طلبد تا مسئولان ارشد استان برای اجرایی شدن این طرح مهم حمایتهایی را اعمال نمایند.

وی گفت: اجرای طرح آسیاویژن برای فوتبال استان مازندران سکوی مهمی است.

رئیس هیئت فوتبال مازندران با اشاره به اینکه برخی استان های کشور نظیر خوزستان رقیب این استان در اجرای این طرح هستند، گفت: هم اکنون با انجام مقدمات کار در خصوص آموزش و ساماندهی هیئتها، باشگاهها، مدارس فوتبال، مربیان و داوران در مازندران تنها با کمی حمایت و همت مسئولان ارشد استان می توان زمینه و بستر اجرای این طرح مهم ورزشی را در مازندران فراهم آورد.