ژول ورن به رادیو می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نقد این کتاب با حضور بهمن کبیری پرویزی پنج شنبه 22 مرداد ماه از ساعت 17 تا 19 پخش می‌شود.

در این برنامه سعی شده تا با نگاهی به این رمان، ادبیات علمی تخیلی، تأثیرات آن بر علم و جنبه های مختلف به کارگیری تخیل در شیوه نگارش این ژانر از ادبیات جهان مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

ژول ورن به عنوان پدر ژانر علمی و تخیلی در ادبیات داستانی، دانشمندی ادیب است که با استفاده از دانش و تحقیقات وسیع خود، دنیایی خیالی و خارج از واقعیت روزگار خود را تصویر کرده و به نوعی بسیاری از اتفاقات و اکتشافات و اختراعات علمی آینده از جمله سینما، هلی کوپتر، سفر انسان به کره ماه، غلبه ماشین بر انسان و ... را پیش بینی کرده است.

این برنامه تهیه شده در گروه مطالعات فرهنگی رادیو فرهنگ به سردبیری جواد عاطفه است.