پنج سالن سینما در گلستان بازسازی شد

نبی الله خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: یک میلیارد ریال برای بازسازی سینماهای استان در سال جاری تخصیص یافته است و با این اعتبار، سینما آزادشهر گلستان بازسازی و نوسازی می شود.

وی اظهار داشت: سینما آزادشهر مخروبه بوده که با بازسازی و نوسازی آن به ظرفیت سالنهای سینما در استان افزوده می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر توجه ویژه ای برای بازسازی سینماها این استان شده و به طور میانگین هر شش ماه یک سالن سینما در استان بازسازی شده است.

به گفته خدابخشی با بازسازی سینماها میزان استقبال هم استانیها برای دیدن فیلم در سینماهای استان افزایش چشمگیری یافته است.

سرپرست حوزه هنری گلستان بیان داشت: توجه و ایجاد شرایط مطلوب در سینما و فراهم بودن فضای امن برای خانواده‌ها، زمینه‌ای برای ایجاد انگیزه و رونق در میان دوستداران سینما را در پی خواهد داشت.

اکنون سه سینما با پنج سالن جداگانه نمایش فیلم و بیش از یکهزار و 600 صندلی زیر پوشش حوزه هنری گلستان فعال است.