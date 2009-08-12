گرافیست خراسان جنوبی رتبه سوم جشنواره طلیعه ظهور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حبیبی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این جشنواره با محوریت امام زمان (عج) در بخشهای مختلف هنری از جمله طراحی پوستر،‌ خوشنویسی، نقاشی، شعر و داستان برگزار شد.

وی گفت: به همت دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی با حضور جمعی از شعرا و ادب دوستان استان محفل شعرخوانی در بیرجند برگزار شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی ادامه داد: در این نشست باشکوه که با حضور چهره ماندگار شعر ایران علی معلم دامغانی و ناصر فیض مدیر دفتر طنز حوزه هنری کشور همراه بود، شاعران به خواندن اشعار خود در موضوع مهدویت پرداختند.

حبیبی خاطرنشان کرد: ناصر فیض در این نشست قطعاتی از اشعار طنز خود را برای حاضران قرائت کرد همچنین استاد علی معلم نیز در سخنانی با تکریم از مردم ادب دوست خراسان جنوبی این استان را دارای ظرفیتهای ادبی بالا دانست و از شعرای جوان خواست تا با تلاش بیشتری به فعالیت بپردازند.

وی از هنرنمایی هنرمندان گروه موسیقی سنتی حوزه هنری استان خراسان جنوبی به مناسبت ولادت حضرت مهدی (عج) در پالایشگاه نفت پارس جنوبی خبر داد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی عنوان کرد: گروه موسیقی نغمه با حضور هنرمندان برجسته موسیقی استان با نوازندگی نیره عطایی، صادق عسکری، سیدمجتبی شمس‌آبادی، هومن وکیلی، عاطفه گلی، محمد سلم ‌بادی میثم هنری و با خوانندگی سیدجمال ‌الدین حسینی به دعوت مجتمع نفت پارس جنوبی به عسلویه اعزام و به مدت دو شب به هنرنمایی پرداختند.