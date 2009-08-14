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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

تصویربرداری "لذت حقیقت" فرهودی به پایان رسید

تصویربرداری "لذت حقیقت" فرهودی به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی "لذت حقیقت" به کارگردانی فریدون فرهودی با ضبط چند سکانس خیابانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به سفارش مرکز سیما فیلم با بازی الهام حمیدی، مریم سلطانی، مجید مشیری، محمدرضا افشار و افسانه ناصری تولید می‌شود و هنوز تدوینگر پروژه مشخص نشده است.

در خلاصه داستان "لذت حقیقت" آمده است: مرجان کاظمی (حمیدی) پرستاری باسابقه است که با وجود مشکلات شخصی در محل کار خود درگیر اتفاقی می‌شود که سرنوشت یک انسان را تغیر می‌دهد. او پای حقیقت و راستی می‌ایستد تا حق به حقدار برسد.

عوامل تولید فیلم عبارتند از نویسنده: نرجس اشکی، مدیر تصویربرداری: رضا رخشان، تهیه‌کننده: علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد، مجری طرح: سحر صباغ‌سرشت، مدیر تولید: شهاب حیدری، صدابردار: محمود خرسند، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مریم دوستی و دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مجید موثق.

کد مطلب 928568

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