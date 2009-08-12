زبان فارسی عامل وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدتقی علوی، پیش از ظهر امروز در چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران افزود: عامل مهم موفقیت و توسعه کشورها در سایه وحدت و انسجام ملی آن کشورها محقق می شود.

وی گفت: امروز دشمنان اسلام با ترفندهای مختلف می خواهد وحدت و انسجام ما را از بین ببرد که به یاری خداوند متعال و تلاش نخبگان جامعه تمامی توطئه های آنها نقش بر آب شده است.

سید محمد تقی علوی برگزاری چنین گردهماییها را برای تقویت مبانی وحدت ملی و آسیب شناسی این حوزه بسیار موثر دانست و تصریح کرد: با وحدت و انسجام ملی است که کشورها در همه عرصهها توسعه می یابد و باید به این حوزه عمیقا توجه شود.

وی با درخواست از انجمن ترویج و زبان ادب فارسی ایران برای بهره گیری از استادان و نامداران این حوزه برای آسیب شناسی بیش از پیش مسایل مرتبط با زبان و ادبیات فارسی و پاسداشت آن گفت: یکی دیگر از خواسته های دانشگاهیان تجلیل از بزرگان این حوزه در حین حیات آنان است تا بتوان به طور شایسته از مقام آنان قدردانی شود.

علوی با بیان اینکه دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه قدیمی کشور در سال 1326 با تاسیس دو رشته ادبیات فارسی و طب آغار به کار کرده است یادآور شد: به یاری خداوند متعال و تلاش دانشگاهیان هم اکنون دانشگاه تبریز در 99 رشته دکتری و 106 رشته کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد و در شش رشته قطب علمی کشور است.