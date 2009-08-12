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۲۱ مرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

حداد خبر داد:

فرهنگ جامع و روز آمد زبان فارسی تالیف می شود

فرهنگ جامع و روز آمد زبان فارسی تالیف می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: انتشارات فرهنگستان در حال تالیف فرهنگ جامع، روز آمد و منطبق بر آخرین دستاوردهای دانش فرهنگ نگاری در مورد زبان فارسی است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر غلامعلی حداد عادل ظهر چهارشنبه در چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران افزود: فعالیتهای پراکنده ای که در کشور در زمینه آموزش زبان فارسی برای خارجی ها صورت می گیرد نمی تواند نیاز ما را برطرف کند.

 وی تصریح کرد: بنیاد سعدی قرار است فعالیتهای آموزش زبان فارسی برای افراد خارجی را در قالب یک سیستم و نهاد سازمان یافته تجمیع کند.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی رابطه فرهنگستان را با زبان فارسی مانند رابطه بانک مرکزی و پول دانست و افزود: فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 20 سال تجربه و استفاده از اساتید فرهیخته و مجرب توانسته فعالیتهای علمی زیادی در قالب گروههای مختلف در جهت ترویج زبان فارسی انجام دهد.

وی اظهار داشت: انتشارات فرهنگستان تا کنون بیش از 50 جلد کتاب منتشر کرده و در حال تالیف فرهنگ جامع، روز آمد و منطبق بر آخرین دستاوردهای دانش فرهنگ نگاری در مورد زبان فارسی است.

حداد در ادامه سخنان خود زبان رسمی را عامل پیوند و اتحاد یک ملت خواند و افزود: اگر جمعی بدون هیچگونه پیوند ذهنی و معنوی در کنار هم قرار گرفته باشند یک جمع نامیده می شوند نه جامعه.

وی اظهار داشت: برای تشکیل یک جامعه افراد باید با یکدیگر زندگی کنند و نظاماتی بینشان برقرار باشد و جامعه ای را ملت می گویند که در چند چیز مشترک باشند که یکی از آنها سرزمین واحد، حکومت واحد و تاریخ مشترک و دیگری غالبا زبان مشترک است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش زبان فارسی در انسجام و اتحاد ملی یادآور شد: ما زندگی نسلهای گذشته خود را در خزانه زبان فارسی حفظ کردیم و به این ترتیب صاحب تاریخ و هویت شدیم.

وی زبان فارسی را سرمایه بسیار بزرگ تلقی کرد و گفت: زبان فارسی وسیله ارتباط و تفاهم ملت ایران با یکدیگر و با نیاکانان این مرز و بوم و خزانه خاطرات، وقایع و ارزشهای ملت ایران است.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهر تبریز و دانشگاه این شهر در زنده نگه داشتن زبان و ادبیات فارسی از شهریار سخن یاد کرد و گفت: این شاعر بزرگ افتخار ایران و آذربایجان است و با شعر ترکی و فارسی خود حلقه وصل ما شده است.

چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران پیش از ظهر چهارشنبه در دانشگاه تبریز آغاز شده و تا 23 مرداد ماه ادامه دارد.
کد مطلب 928619

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