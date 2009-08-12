فرهنگ جامع و روز آمد زبان فارسی تالیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر غلامعلی حداد عادل ظهر چهارشنبه در چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران افزود:

فعالیتهای پراکنده ای که در کشور در زمینه آموزش زبان فارسی برای خارجی ها صورت می گیرد نمی تواند نیاز ما را برطرف کند.وی تصریح کرد: بنیاد سعدی قرار است فعالیتهای آموزش زبان فارسی برای افراد خارجی را در قالب یک سیستم و نهاد سازمان یافته تجمیع کند.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی رابطه فرهنگستان را با زبان فارسی مانند رابطه بانک مرکزی و پول دانست و افزود: فرهنگستان زبان و ادب فارسی با 20 سال تجربه و استفاده از اساتید فرهیخته و مجرب توانسته فعالیتهای علمی زیادی در قالب گروههای مختلف در جهت ترویج زبان فارسی انجام دهد.

وی اظهار داشت: انتشارات فرهنگستان تا کنون بیش از 50 جلد کتاب منتشر کرده و در حال تالیف فرهنگ جامع، روز آمد و منطبق بر آخرین دستاوردهای دانش فرهنگ نگاری در مورد زبان فارسی است.

حداد در ادامه سخنان خود زبان رسمی را عامل پیوند و اتحاد یک ملت خواند و افزود: اگر جمعی بدون هیچگونه پیوند ذهنی و معنوی در کنار هم قرار گرفته باشند یک جمع نامیده می شوند نه جامعه.

وی اظهار داشت: برای تشکیل یک جامعه افراد باید با یکدیگر زندگی کنند و نظاماتی بینشان برقرار باشد و جامعه ای را ملت می گویند که در چند چیز مشترک باشند که یکی از آنها سرزمین واحد، حکومت واحد و تاریخ مشترک و دیگری غالبا زبان مشترک است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش زبان فارسی در انسجام و اتحاد ملی یادآور شد: ما زندگی نسلهای گذشته خود را در خزانه زبان فارسی حفظ کردیم و به این ترتیب صاحب تاریخ و هویت شدیم.

وی زبان فارسی را سرمایه بسیار بزرگ تلقی کرد و گفت: زبان فارسی وسیله ارتباط و تفاهم ملت ایران با یکدیگر و با نیاکانان این مرز و بوم و خزانه خاطرات، وقایع و ارزشهای ملت ایران است.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهر تبریز و دانشگاه این شهر در زنده نگه داشتن زبان و ادبیات فارسی از شهریار سخن یاد کرد و گفت: این شاعر بزرگ افتخار ایران و آذربایجان است و با شعر ترکی و فارسی خود حلقه وصل ما شده است.

چهارمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران پیش از ظهر چهارشنبه در دانشگاه تبریز آغاز شده و تا 23 مرداد ماه ادامه دارد.