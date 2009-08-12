اهدای 150 عنوان کتاب ایرانی به موسسه ملی نسخ خطی گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان در اجرای مفاد برنامه مبادلات فرهنگی بین دو کشور و در جهت تجهیز موسسه ملی نسخ خطی، یکصدو پنجاه عنوان کتاب در موضوعات ادبی، ایرانشناسی، هنری، تاریخی و ادبی به زبانهای فارسی، روسی و انگلیسی به موسسه ملی نسخ خطی در گرجستان اهدا کرد.

موسسه ملی نسخ خطی گرجستان از مهمترین موسسات علمی و تحقیقاتی در زمینه نسخ خطی با سابقه طولانی محسوب می‌شود و در حال حاضر بیش از هزاران نسخه فارسی شامل احکام و فرامین شاهان ایرانی، کتابهای نفیس و خطی و اسناد منحصر به فرد تاریخی در آن نگهداری می شود.

اهدای کتابهای مذکور برای توسعه روابط فرهنگی دو کشور صورت گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.