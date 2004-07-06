به گزارش سيد علينقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ضمن بيان اين مطلب در ديدار با وزير صنايع بلاروس گفت: با توجه به برگزاري نمايشگاه و رفت و آمد هيات ها، هنوز توان كار بين دو كشور با آنچه كه درحال حاضر حجم روابط است فاصله زيادي دارد.

وي اظهار اميدواري كرد با همكاري مستمر شركتهاي دو طرف و تنوع همكاري در صنايع كوچك و متوسط مطمئنا استحكام روابط ايران و بلاروس افزايش خواهد يافت.

وي مهمترين مشكل گسترش روابط تجاري طرفين را ديوار بلند تعرفه دانست و گفت: امروزه دنيا براي توسعه روابط ابزارهاي خاصي بكار مي برد با موافقت نامه هاي دو جانبه - منطقه اي و يا جهاني به خراب كردن ديوار تعرفه هاي گمركي رفته اند.

مهندس خاموشي همچنين به سفر يك هيات تجاري به بلاروس خبر داد و گفت: رشته هايي را كه براي همكاري نياز داريد زودتر به ما اطلاع دهيد تا تركيب هيات ما مشخص گردد.

آناتولي ميخائيل ويچ روستسكي وزير صنايع بلاروس نيز در اين نشست ضمن ابراز خوشحالي از تصويب قوانين سرمايه گذاري خارجي در ايران به سرمايه گذاري شركت هاي دو طرف در نوشهر و مينسك اشاره كرد و خواستار توسعه اين روابط بصورت گسترده شد.

وزير صنايع بلاروس سهم اتاق هاي بازرگاني را در توسعه روابط بسيار مهم و با اهميت دانست.

وي سپس به كاهش تعرفه ها در كشورش اشاره كرد و گفت: تعدادي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران را براي دادن تخفيف 25 درصدي گمركي بررسي مي كنيم.