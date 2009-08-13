سیستمهای حمل و نقل هوشمند تاثیر چشمگیری در کاهش تصادفات دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ حمیدرضا جعفری ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش سیستمهای حمل و نقل هوشمند در جمع خبرنگاران افزود: شهر مقدس مشهد با جمعیتی بالغ بر دو و نیم میلیون جمعیت، سالانه پذیرای جمعیتی بالغ بر 20 میلیون مسافر و زائر است که این حجم جمعیت استفاده از سیستمهای حمل و نقل مدرن جهت کنترل و نظارت بر ترافیک سطح شهر را ضروری می سازد.

وی افزود: در تهران زمان اتلاف وقت در ترافیک حدود 200 میلیارد دقیقه تخمین زده شده است که این امر نیز حاکی از لزوم حرکت به سمت استفاده از سیستم های مجهز به فن آوری های پیشرفته در مدیریت ترافیک می باشد.

وی گفت: در زمینه مدیریت سیستم های حمل و نقل، افزایش ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی به تنهایی جوابگوی حجم تردد در سطح شهر نیست و لازم است تا از سیستم های ITS به منظور نظارت بر ترافیک نقاط مختلف شهر و ارایه تمهیداتی به منظور روان سازی ترافیک بهره گرفت.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه ITS تنها مختص به وسایل حمل و نقل عمومی نیست، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا با استفاده از فن آوری ITS در خودروهای شخصی به مدیریت ترافیک به بهترین نحو کمک کند.

وی در خصوص کاربردهای ITS و ارتباط آن با وظایف اداره راهنمایی و رانندگی افزود: فن آوری ITS به کنترل و مدیریت ترافیک، مدیریت بر تردد و رفت و آمد وسایل نقلیه شخصی و همگانی، مدیریت بر سیستم های کنترلی ترافیک (SCATS) و دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلفات کمک می کند.

وی ادامه داد: همچنین ITS در مدیریت پارکینگ ها، مدیریت سوانح و تصادفات (قبل و بعد از تصادف)، کنترل ترافیک در نقاط پر تردد و تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه غیرعمومی کاربرد دارد.

سرهنگ جعفری در خصوص رویکردهای اداره راهنمایی و رانندگی استان در خصوص استفاده از سیستم های حمل و نقل و هوشمند گفت: از جمله اقداماتی که در این خصوص صورت گرفته است می توان به صدور گواهینامه هوشمند، صدور کارت اتومبیل هوشمند، استفاده افسران پلیس از دستگاه PDF برای ثبت مشخصات فرد متخلف و نیز تشخیص مدارک جعلی و ثبت تخلفات به نام فرد خاطی به جای خودروی متخلف اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد به زودی تمام شهرها به نقشه الکترونیک، خودروهای مجهز به تشخیص سرعت غیرمجاز و سیستم های هوشمند ترافیکی تجهیز شوند.