تکمیل ظرفیت اولیه ثبت نام وام 10 میلیون تومانی اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انعکاس گسترده گزارش روز سه شنبه هفته جاری این خبرگزاری مبنی بر وام 10 میلیون تومانی اشتغال برای بیکاران، بسیاری از متقاضیان این نوع وام در تماسی با "مهر" عنوان کردند که امکان ثبت نام در سایت صندوق مهر امام رضا (ع) در روز جاری وجود ندارد.

خبرنگار مهر نیز از مسئولان این صندوق کسب اطلاع کرد با گذشت 27 روز از زمان آغاز به ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات 100 میلیون ریالی اشتغال در صندوق مهر امام رضا (ع)، در حال حاضر ظرفیت ثبت نامی از متقاضیان در 30 استان کشور تکمیل شده است.

در همین حال، تا زمان بررسی تمامی درخواستها و مشخص شدن تعداد واقعی متقاضیان امکان ثبت نام مجدد برای تکمیل ظرفیت وجود ندارد.

گزارش مهر نشان می دهد با حجم بالای پرونده ها و تکمیل مراحل بررسی در صندوق، ممکن است تا یک ماه آینده نیز امکان بازشدن مجدد سایت اینترنتی ثبت نام حاصل نشود.

همچنین متقاضیانی که از قبل اقدام به ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی صندوق مهر امام رضا(ع) پرونده خود را پیگیری کنند.