هزاران نفر در عربستان بدون محاکمه و اتهام زندانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی چاپ لندن در گزارشی نوشت : پیش از این سازمان حقوق بشر عربی در گزارش سالانه خود با اشاره به شرایط بد انسانی در مصر، عربستان، کویت، اردن و تونس از درد و رنج شدید اعراب در سایه قوانین و سیاستهای شدید کنترلی رژیمهای حاکم بر آنها خبر داده است.

در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک قرار دارد، آمده است : اداره امنیت ملی و وزارت کشور عربستان بین سالهای 2003 تا 2006 تعداد بسیاری را به اتهامات واهی در زمینه دست داشتن در حملات تروریستی دستگیر کرده است.

از طرفی بسیاری از فعالان خواستار اصلاحات دموکراتیک در عربستان هم اکنون در بازداشت به سر می برند.

براساس این گزارش تاکنون تعداد بسیار کمی از این مظنونان پس از گذشت چندین سال در زندان با اتهامات مشخص روبرو شده و یا محاکمه شده اند.

بنابر اعلام خانواده های بسیاری از مظنونان بازداشتی در عربستان، تاکنون به آنان علت اتهام و زندانی شدنشان گفته نشده و آنها حتی تفهیم اتهام (که نخستین مرحله رسیدگی به اتهامات است) نیز نشده اند.

همچنین بر اساس قانونی که در سال 2002 در عربستان به تصویب رسید، باید تفهیم اتهام متهمان طی 48 ساعت و محاکمه یا آزادی آنها در 6 ماه پایان یابد، اما مقامهای دستگاه های امنیتی و وزارت کشور عربستان از اجرای این قانون سرباز می زنند.